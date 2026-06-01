موسكو: روسيا مستعدة لتسهيل الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة عملية في الاتفاقيات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، معبرا عن...
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة عملية في الاتفاقيات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، معبرا عن أمل أن يكون شكل الاتفاق قابلاً للتطبيق.
وقال ريابكوف للصحفيين: "في ظل الوضع الراهن، وفي خضم الجهود الدبلوماسية المتعددة الأوجه، تعمل روسيا من خلال القنوات المتاحة لدينا. ونحن نحافظ على جاهزيتنا العملياتية لتقديم مساعدة عملية في تنفيذ الاتفاقية المستقبلية".
وأضاف: "نأمل أن يثبت شكل الاتفاق المحتمل الذي نوقش في الأيام والأسابيع الأخيرة، والمتمثل في مذكرة تفاهم إطارية ونهج مرحلي محدد لحل القضايا القائمة".
وتابع: "من الضروري تجنب التصعيد ومنع المواجهة العسكرية من الانزلاق إلى دوامة أخرى".
وقال: "موضوع ضغوط واشنطن على كوبا حاضر في اتصالاتنا مع الأمريكيين. لا أرغب في الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني القول إن نهجنا يختلف اختلافاً جذرياً. نحن ندرك تماماً الظروف التي وجدت كوبا نفسها فيها نتيجة الحصار الأمريكي غير القانوني والضغوط المتزايدة، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال ذلك".
وفي وقت سابق، أكد ريابكوف أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما.
وأشار إلى أن أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا استعدادها لسحب اليورانيوم العالي التخصيب من إيران.
وقال ريابكوف: "تحدثنا مع الأمريكيين حول هذا الموضوع مرارًا، وتتصدر جوانب مختلفة من القضية الإيرانية المشهد في أوقات متفرقة، وواشنطن على دراية تامة بمواقفنا ومواقف إيران".