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أمريكا ترفض دخول مهاجم سويسرا إمبولو
أمريكا ترفض دخول مهاجم سويسرا إمبولو
سبوتنيك عربي
تأخر سفر المهاجم بريل إمبولو، لاعب منتخب سويسرا لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعدما أبلغت السلطات الأمريكية... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T20:12+0000
2026-06-02T20:12+0000
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وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن بريل إمبولو لم يتمكن من السفر مع بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، بعدما فقد تصريح السفر الإلكتروني الخاص به اعتماده قبيل موعد المغادرة.وأوضح الاتحاد السويسري في بيان أن الجهات المعنية أبلغته عند الساعة 10:30 صباحًا بأن طلب تصريح السفر الإلكتروني الخاص بإمبولو أُحيل إلى مراجعة إضافية، دون الكشف عن الأسباب التي دفعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ هذا الإجراء.وأشار الاتحاد إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات المختصة لمعالجة المسألة، معربًا عن أمله في أن يتمكن اللاعب من الالتحاق بالمنتخب في وقت لاحق من الثلاثاء، أو السفر الأربعاء والانضمام إلى الفريق في معسكره التدريبي.كما ارتبط اسم اللاعب عام 2024 بقضية جنائية في مدينة بازل السويسرية، تتعلق بشراء شهادات فحص مزورة تعود إلى فترة الجائحة، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية آنذاك.دولة عربية تتخذ قرارا استثنائيا دعما لمنتخبها المشارك في كأس العالم 2026منتخب عربي يخسر برباعية أمام سويسرا في مباراة ودية ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا ترفض دخول مهاجم سويسرا إمبولو

20:12 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Darko Bandicديفيد بريكالو لاعب منتخب سلوفينيا يمسك بريل إمبولو لاعب منتخب سويسرا
ديفيد بريكالو لاعب منتخب سلوفينيا يمسك بريل إمبولو لاعب منتخب سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Darko Bandic
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تأخر سفر المهاجم بريل إمبولو، لاعب منتخب سويسرا لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعدما أبلغت السلطات الأمريكية الاتحاد السويسري لكرة القدم بإحالة تصريح سفره الإلكتروني إلى مراجعة إضافية، ما حال دون انضمامه إلى بعثة المنتخب في موعدها المحدد.
وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن بريل إمبولو لم يتمكن من السفر مع بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، بعدما فقد تصريح السفر الإلكتروني الخاص به اعتماده قبيل موعد المغادرة.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السويسري مدينة زيورخ، ظهر اليوم الثلاثاء، متجهة إلى لوس أنجلوس، قبل الانتقال إلى معسكر الإعداد في سان دييغو استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

وأوضح الاتحاد السويسري في بيان أن الجهات المعنية أبلغته عند الساعة 10:30 صباحًا بأن طلب تصريح السفر الإلكتروني الخاص بإمبولو أُحيل إلى مراجعة إضافية، دون الكشف عن الأسباب التي دفعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ هذا الإجراء.
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وأشار الاتحاد إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات المختصة لمعالجة المسألة، معربًا عن أمله في أن يتمكن اللاعب من الالتحاق بالمنتخب في وقت لاحق من الثلاثاء، أو السفر الأربعاء والانضمام إلى الفريق في معسكره التدريبي.

ولا تزال أسباب التحفظ الأمريكي على وضع اللاعب غير واضحة، إلا أن اسم إمبولو ارتبط في السابق ببعض القضايا المتعلقة بمخالفات خلال جائحة "كورونا"، ففي عام 2021، تعرض لعقوبة تأديبية من ناديه "آنذاك بوروسيا مونشنغلادباخ" بسبب حضوره حفلاً خلال فترة الإغلاق العام.

كما ارتبط اسم اللاعب عام 2024 بقضية جنائية في مدينة بازل السويسرية، تتعلق بشراء شهادات فحص مزورة تعود إلى فترة الجائحة، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية آنذاك.
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