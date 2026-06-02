بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تبدي قلقها من تصاعد المعلومات المضللة وخطاب التحريض
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها "إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة وخطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي"، محذّرة من "التداعيات التي...
2026-06-02T06:50+0000
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها "إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة وخطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي"، محذّرة من "التداعيات التي قد تترتب على انتشار هذه السرديات، خاصة عندما تستهدف أفرادًا أو مجموعات بعينها".
وأكدت الأمم المتحدة، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك
" على نسخة منة، أن "تداول المعلومات المضللة والخطابات التحريضية ينطوي على مخاطر حقيقية تتمثل في تأجيج التوترات المجتمعية وتعميق حالة انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، فضلًا عن تعزيز مظاهر التمييز والعنف، بما ينعكس سلبًا على كرامة المواطنين وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف المناطق الليبية".
وشددت المنظمة على التزامها بمواصلة التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز وصول المواطنين إلى معلومات دقيقة وموثوقة، داعية الأفراد والمؤسسات إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن "التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز الاحترام المتبادل وترسيخ ثقافة الحوار الواعي والهادف، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة، التي ما تزال تواجهها ليبيا".
كما أكدت أن "مسؤولية الحد من انتشار خطاب الكراهية والتحريض تقع على عاتق جميع الأطراف"، داعية إلى الامتناع عن أي خطاب قد يسهم في إثارة التمييز أو العنف أو تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وحثّت الأمم المتحدة السلطات الليبية المختصة على مواصلة جهودها لمواجهة التحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، مع ضرورة أن "تتم هذه الإجراءات وفقًا للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تستند إلى مبادئ المساءلة والإجراءات القانونية السليمة واحترام الحقوق والحريات الأساسية، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا".