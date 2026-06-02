بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تبدي قلقها من تصاعد المعلومات المضللة وخطاب التحريض

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تبدي قلقها من تصاعد المعلومات المضللة وخطاب التحريض
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها "إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة وخطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي"، محذّرة من "التداعيات التي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت الأمم المتحدة، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منة، أن "تداول المعلومات المضللة والخطابات التحريضية ينطوي على مخاطر حقيقية تتمثل في تأجيج التوترات المجتمعية وتعميق حالة انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، فضلًا عن تعزيز مظاهر التمييز والعنف، بما ينعكس سلبًا على كرامة المواطنين وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف المناطق الليبية".
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها "إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة وخطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي"، محذّرة من "التداعيات التي قد تترتب على انتشار هذه السرديات، خاصة عندما تستهدف أفرادًا أو مجموعات بعينها".
وأكدت الأمم المتحدة، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منة، أن "تداول المعلومات المضللة والخطابات التحريضية ينطوي على مخاطر حقيقية تتمثل في تأجيج التوترات المجتمعية وتعميق حالة انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، فضلًا عن تعزيز مظاهر التمييز والعنف، بما ينعكس سلبًا على كرامة المواطنين وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف المناطق الليبية".
وشددت المنظمة على التزامها بمواصلة التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز وصول المواطنين إلى معلومات دقيقة وموثوقة، داعية الأفراد والمؤسسات إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا... بين إدارة الأزمة وتعقيدات الحل
3 مايو, 14:49 GMT
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن "التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز الاحترام المتبادل وترسيخ ثقافة الحوار الواعي والهادف، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة، التي ما تزال تواجهها ليبيا".

كما أكدت أن "مسؤولية الحد من انتشار خطاب الكراهية والتحريض تقع على عاتق جميع الأطراف"، داعية إلى الامتناع عن أي خطاب قد يسهم في إثارة التمييز أو العنف أو تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وحثّت الأمم المتحدة السلطات الليبية المختصة على مواصلة جهودها لمواجهة التحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، مع ضرورة أن "تتم هذه الإجراءات وفقًا للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تستند إلى مبادئ المساءلة والإجراءات القانونية السليمة واحترام الحقوق والحريات الأساسية، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا".
