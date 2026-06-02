سوريا تطلب رفع العقوبات الأمريكية... ما فرص استجابة واشنطن؟

سبوتنيك عربي

عاد ملف العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد من جديد، بعدما دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفع ما تبقى من...

2026-06-02T12:44+0000

وأكد الشرع على "أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال هذه المرحلة"، مشددًا على أن "رفع كامل العقوبات ضروري لاستعادة النشاط الاقتصادي".وجاء الطلب السوري، بعد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، مبعوثا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا والعراق، كما يأتي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، ما يطرح تساؤلات حول فرص الاستجابة الأمريكية، ومدى انعكاس أي تخفيف للعقوبات على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية داوود السيد، إن "المطلب السوري يأتي بعد معاناة، نتيجة حرمان الدولة السورية من كثير من الامتيازات الدولية العديدة بسبب عزلتها السياسية والاقتصادية".وأشار إلى أن "سوريا كانت بمعزل عن المنظومات الدولية مثل النظم المصرفية والبحث العلمي، والآن تريد أن تكون شريكًا دوليًا وفاعلًا في مسار التقدم والازدهار، من خلال ربطها بتلك المنظومات، من خلال رفع العقوبات".ولفت إلى أن "الناتج المحلي تراجع بشكل كبير، مما يدل على عدم دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية"، معتبرًا أنها "شركات وأسواق ومشاريع وهمية تحقق مصالح خارجية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار

