سوريا تطلب رفع العقوبات الأمريكية... ما فرص استجابة واشنطن؟
سبوتنيك عربي
عاد ملف العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد من جديد، بعدما دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفع ما تبقى من...
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عاد ملف العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد من جديد، بعدما دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على بلاده، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل المدخل الأساسي لإنعاش الاقتصاد السوري، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار".
وأكد الشرع على "أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا
خلال هذه المرحلة"، مشددًا على أن "رفع كامل العقوبات ضروري لاستعادة النشاط الاقتصادي".
وجاء الطلب السوري، بعد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، مبعوثا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا والعراق، كما يأتي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، ما يطرح تساؤلات حول فرص الاستجابة الأمريكية، ومدى انعكاس أي تخفيف للعقوبات على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.
عن هذا الموضوع، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية داوود السيد، إن "المطلب السوري يأتي بعد معاناة، نتيجة حرمان الدولة السورية من كثير من الامتيازات الدولية العديدة بسبب عزلتها السياسية والاقتصادية".
وأشار إلى أن "سوريا كانت بمعزل عن المنظومات الدولية مثل النظم المصرفية والبحث العلمي، والآن تريد أن تكون شريكًا دوليًا وفاعلًا في مسار التقدم والازدهار، من خلال ربطها بتلك المنظومات، من خلال رفع العقوبات".
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي السوري د. إياس الخطيب، أن "الولايات المتحدة قدمت خطابات برّاقة بمسألة رفع العقوبات، وكانت نتيجة انهيار في سعر الليرة وقيمتها أمام الدولار، مما زاد التضخم ليصبح في أعلى معدلاته".
ولفت إلى أن "الناتج المحلي تراجع بشكل كبير، مما يدل على عدم دخول الشركات الأمريكية إ
لى السوق السورية"، معتبرًا أنها "شركات وأسواق ومشاريع وهمية تحقق مصالح خارجية".