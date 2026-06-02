مندوب روسيا: موسكو تدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تدين بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مجددًا التأكيد... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T03:06+0000

وقال نيبينزيا في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان: "ندين بأشد العبارات الأعمال العدوانية الإسرائيلية، ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله، ونطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، فبدون هذا الانسحاب لا يمكن تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار".وأضاف أن "الوضع في لبنان يستوجب إيلاءه أقصى درجات الاهتمام من جانب المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن "وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 نيسان/أبريل بين القدس الغربية وبيروت بوساطة من واشنطن، ثبت للأسف أنه ليس أكثر من ستار دخاني لعدوان زاحف يُشن ضد لبنان. فبينما كان العالم أجمع يترقب الجولة التالية من المفاوضات المقررة في 2 حزيران/يونيو بالعاصمة الأميركية، واصل الإسرائيليون توسيع نطاق احتلالهم بشكل ممنهج، مسوّين مستوطنات بأكملها بالأرض في إطار تكتيك الأرض المحروقة. لقد بات من الواضح، على نحو متزايد، أن السيناريو الذي انطوى على تطهير قطاع غزة، واتسم بفرض سيطرة احتلالية واسعة النطاق والتهجير القسري للمحليين، يجري تكراره بالكامل في لبنان".وقال المندوب الروسي إنه "في حين ادعى الجانب الإسرائيلي سابقًا أنه يعتزم قصر المنطقة العازلة على نهر الليطاني، فإن طموحات القدس الغربية تمتد الآن لتصل إلى نهر الزهراني، ويجري حث سكان مدينة صور وغيرها من المدن الكبرى في الجنوب على الإخلاء. وهكذا يبدو أن الاستراتيجية المتبعة تهدف إلى إطالة أمد الحرب".ولفت إلى "أننا "درسنا بعناية معلومات تم بثها مؤخرا حول نتائج عمل الولايات المتحدة مع أطراف النزاع وأحطنا علما بهذه التقارير ولكن سنرى ما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها قيادة إسرائيل قبل أي تقييم إضافي".وأشار إلى أنه "من المفارقات، كما يثبت التاريخ، أن المكاسب العسكرية وتوسيع نطاق الاحتلال لا يؤديان إلى حل الشواغل الأمنية الملحة حقًا التي تواجه المناطق الشمالية لإسرائيل، بل على العكس، فإن هذه الإجراءات تقوض موقف الحكومة اللبنانية، التي لا يرقى إليه الشك في التزامها بتحقيق تسوية تفاوضية".وشدد نيبينزيا على أن "استمرار احتلال لبنان والتوسع الجغرافي فيه أمر غير مقبول؛ إذ ينطوي على خطر تفاقم خطير للتوترات الإثنية والطائفية وحدوث انقسام وطني يحمل في طياته شبح الحرب الأهلية تحقق هذا السيناريو سيقوض الوضع الأمني".وأوضح أن "هناك سبيل وحيد وهو عودة الأطراف إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان بشكل كامل وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ويجب أن نتذكر جميعًا أن تدهور الوضع في لبنان كان نتيجة عير مباشرة للعدوان غير المبرر الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بالتالي إن مسار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور الأوضاع داخل الساحة العملياتية اللبنانية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، إطلاق عملية عسكرية واسعة في لبنان وذلك بعد إعلانه احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف بجنوب لبنان ووصول قواته إلى ما بعد نهر الليطاني، كما أصدر نتنياهو، أمس الاثنين، تعليمات للجيش الإسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.وبدأ "حزب الله" اللبناني هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

