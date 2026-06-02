مندوب روسيا: موسكو تدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مندوب روسيا: موسكو تدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تدين بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مجددًا التأكيد... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تدين بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مجددًا التأكيد على التزام موسكو الراسخ بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله.

وقال نيبينزيا في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان: "ندين بأشد العبارات الأعمال العدوانية الإسرائيلية، ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله، ونطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، فبدون هذا الانسحاب لا يمكن تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار".
وأضاف أن "الوضع في لبنان يستوجب إيلاءه أقصى درجات الاهتمام من جانب المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن "وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 نيسان/أبريل بين القدس الغربية وبيروت بوساطة من واشنطن، ثبت للأسف أنه ليس أكثر من ستار دخاني لعدوان زاحف يُشن ضد لبنان. فبينما كان العالم أجمع يترقب الجولة التالية من المفاوضات المقررة في 2 حزيران/يونيو بالعاصمة الأميركية، واصل الإسرائيليون توسيع نطاق احتلالهم بشكل ممنهج، مسوّين مستوطنات بأكملها بالأرض في إطار تكتيك الأرض المحروقة. لقد بات من الواضح، على نحو متزايد، أن السيناريو الذي انطوى على تطهير قطاع غزة، واتسم بفرض سيطرة احتلالية واسعة النطاق والتهجير القسري للمحليين، يجري تكراره بالكامل في لبنان".
وتابع أنه "بعد مرور 26 عامًا على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، يرفرف العلم الإسرائيلي مجددًا فوق قلعة الشقيف"، مؤكدًا: "نحن على ثقة بأنها سوف تصمد في وجه احتلال إسرائيلي آخر".
وقال المندوب الروسي إنه "في حين ادعى الجانب الإسرائيلي سابقًا أنه يعتزم قصر المنطقة العازلة على نهر الليطاني، فإن طموحات القدس الغربية تمتد الآن لتصل إلى نهر الزهراني، ويجري حث سكان مدينة صور وغيرها من المدن الكبرى في الجنوب على الإخلاء. وهكذا يبدو أن الاستراتيجية المتبعة تهدف إلى إطالة أمد الحرب".
ولفت إلى "أننا "درسنا بعناية معلومات تم بثها مؤخرا حول نتائج عمل الولايات المتحدة مع أطراف النزاع وأحطنا علما بهذه التقارير ولكن سنرى ما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها قيادة إسرائيل قبل أي تقييم إضافي".
وأشار إلى أنه "من المفارقات، كما يثبت التاريخ، أن المكاسب العسكرية وتوسيع نطاق الاحتلال لا يؤديان إلى حل الشواغل الأمنية الملحة حقًا التي تواجه المناطق الشمالية لإسرائيل، بل على العكس، فإن هذه الإجراءات تقوض موقف الحكومة اللبنانية، التي لا يرقى إليه الشك في التزامها بتحقيق تسوية تفاوضية".
وشدد نيبينزيا على أن "استمرار احتلال لبنان والتوسع الجغرافي فيه أمر غير مقبول؛ إذ ينطوي على خطر تفاقم خطير للتوترات الإثنية والطائفية وحدوث انقسام وطني يحمل في طياته شبح الحرب الأهلية تحقق هذا السيناريو سيقوض الوضع الأمني".
مندوب لبنان بمجلس الأمن: الانتهاكات الإسرائيلية ترقى لمستوى جرائم الحرب في حالات كثيرة
وأوضح أن "هناك سبيل وحيد وهو عودة الأطراف إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان بشكل كامل وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ويجب أن نتذكر جميعًا أن تدهور الوضع في لبنان كان نتيجة عير مباشرة للعدوان غير المبرر الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بالتالي إن مسار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور الأوضاع داخل الساحة العملياتية اللبنانية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، إطلاق عملية عسكرية واسعة في لبنان وذلك بعد إعلانه احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف بجنوب لبنان ووصول قواته إلى ما بعد نهر الليطاني، كما أصدر نتنياهو، أمس الاثنين، تعليمات للجيش الإسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبدأ "حزب الله" اللبناني هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
