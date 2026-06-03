https://sarabic.ae/20260603/إيران-تعلن-استهداف-مدمرة-أمريكية-في-بحر-عمان-1114027468.html

إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان

إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان البحرية التابعة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدوانية، وانتهاك لوائح مضيق هرمز، والأعمال الإجرامية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي المعتدي، قامت البحرية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، باستهداف (مركز القيادة والسيطرة) لهذا العدو، الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عُمان".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html

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