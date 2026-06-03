https://sarabic.ae/20260603/إيران-تعلن-استهداف-مدمرة-أمريكية-في-بحر-عمان-1114027468.html
إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان
إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T20:12+0000
2026-06-03T20:12+0000
2026-06-03T20:12+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/09/1112422580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_334b2cd8f270c4907ecb82d4189b334b.jpg
وجاء في بيان البحرية التابعة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدوانية، وانتهاك لوائح مضيق هرمز، والأعمال الإجرامية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي المعتدي، قامت البحرية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، باستهداف (مركز القيادة والسيطرة) لهذا العدو، الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عُمان".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/09/1112422580_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c303db309ef205b276079e32b5ef99de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان
أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان.
وجاء في بيان البحرية التابعة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدوانية، وانتهاك لوائح مضيق هرمز، والأعمال الإجرامية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي المعتدي، قامت البحرية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، باستهداف (مركز القيادة والسيطرة) لهذا العدو، الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عُمان".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "العدو مضطر لقبول القواعد الجديدة التي فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الميدان".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.