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إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان
إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان البحرية التابعة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدوانية، وانتهاك لوائح مضيق هرمز، والأعمال الإجرامية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي المعتدي، قامت البحرية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، باستهداف (مركز القيادة والسيطرة) لهذا العدو، الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عُمان".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/عراقجي-إيران-قادرة-على-الاستمرار-في-الحرب-لأي-فترة-زمنية-لكن-هذا-لا-يعني-أنها-تريد-الحرب-1114027016.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

إيران تعلن استهداف مدمرة أمريكية في بحر عمان

20:12 GMT 03.06.2026
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عمان.
وجاء في بيان البحرية التابعة للجيش الإيراني: "قبل ساعات، وفي أعقاب الأعمال العدوانية، وانتهاك لوائح مضيق هرمز، والأعمال الإجرامية ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي الإرهابي المعتدي، قامت البحرية الإيرانية، فور اكتشافها وتحديدها، باستهداف (مركز القيادة والسيطرة) لهذا العدو، الموجود على متن مدمرة أمريكية كانت على وشك الاقتراب من المياه الإيرانية في بحر عُمان".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "العدو مضطر لقبول القواعد الجديدة التي فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الميدان".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
عراقجي: إيران قادرة على الاستمرار في الحرب لأي فترة زمنية لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب
20:06 GMT
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.

واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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