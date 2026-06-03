https://sarabic.ae/20260603/الحكومة-الليبية-تعلن-إجراءات-مشددة-لمكافحة-الهجرة-غير-النظامية-وترفض-أي-مشاريع-للتوطين-1114016596.html

الحكومة الليبية تعلن إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وترفض أي مشاريع للتوطين

الحكومة الليبية تعلن إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وترفض أي مشاريع للتوطين

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين ومكافحة توطين الأجانب داخل البلاد، مؤكدة أن... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T18:03+0000

2026-06-03T18:03+0000

2026-06-03T18:03+0000

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وأوضحت الحكومة أن البيان جاء على خلفية تقارير أمنية متزايدة حول أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وجرائم نُسبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وما قد تسببه هذه الظواهر من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية.ووجهت رئاسة مجلس الوزراء كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديريات الأمن والجهات الضبطية المختصة إلى الشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما في ذلك القوانين المنظمة لمكافحة توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من البلاد.ودعت الجهات المختصة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي وتعزيز عمليات جمع المعلومات والتحري لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضبط أوكارها ومصادر تمويلها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.وأكدت الحكومة في بيانها على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حماية الحدود وإنفاذ القانون والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، داعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة أو ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في البلاد.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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