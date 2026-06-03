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الحكومة الليبية تعلن إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وترفض أي مشاريع للتوطين
الحكومة الليبية تعلن إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وترفض أي مشاريع للتوطين
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين ومكافحة توطين الأجانب داخل البلاد، مؤكدة أن... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T18:03+0000
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وأوضحت الحكومة أن البيان جاء على خلفية تقارير أمنية متزايدة حول أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وجرائم نُسبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وما قد تسببه هذه الظواهر من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية.ووجهت رئاسة مجلس الوزراء كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديريات الأمن والجهات الضبطية المختصة إلى الشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما في ذلك القوانين المنظمة لمكافحة توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من البلاد.ودعت الجهات المختصة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي وتعزيز عمليات جمع المعلومات والتحري لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضبط أوكارها ومصادر تمويلها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.وأكدت الحكومة في بيانها على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حماية الحدود وإنفاذ القانون والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، داعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة أو ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في البلاد.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

الحكومة الليبية تعلن إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية وترفض أي مشاريع للتوطين

18:03 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Maher al-shaeriمهاجرين
مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Maher al-shaeri
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- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا بشأن التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين ومكافحة توطين الأجانب داخل البلاد، مؤكدة أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية تمثل أولويات لا تقبل التهاون.
وأوضحت الحكومة أن البيان جاء على خلفية تقارير أمنية متزايدة حول أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وجرائم نُسبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وما قد تسببه هذه الظواهر من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية.
وأكدت الحكومة رفضها القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو ممارسات من شأنها المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توطين أو إعادة توطين الأجانب داخل ليبيا، معتبرة أن ذلك يمس سيادة الدولة ويهدد أمنها القومي وتركيبتها السكانية.
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ووجهت رئاسة مجلس الوزراء كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديريات الأمن والجهات الضبطية المختصة إلى الشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما في ذلك القوانين المنظمة لمكافحة توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من البلاد.
كما شددت الحكومة على ضرورة تكثيف حملات الضبط والتفتيش والحصر الميداني لمراجعة أوضاع الأجانب المقيمين داخل ليبيا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين أو إيوائهم أو تشغيلهم أو تقديم أي دعم أو تسهيلات لهم بالمخالفة للقانون.
ودعت الجهات المختصة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي وتعزيز عمليات جمع المعلومات والتحري لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وضبط أوكارها ومصادر تمويلها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
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وفي الوقت ذاته، أكدت الحكومة أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لمشاريع التوطين لا تتعارض مع المواقف الإنسانية للدولة الليبية تجاه النازحين من السودان، مشيرة إلى أن التعامل معهم يتم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويصون سيادة الدولة ومصالحها العليا.
وأكدت الحكومة في بيانها على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حماية الحدود وإنفاذ القانون والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، داعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة أو ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في البلاد.
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