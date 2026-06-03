https://sarabic.ae/20260603/روبيو-واشنطن-ستبقي-العقوبات-على-إيران-كاملة-ما-لم-تتخلى-عن-تخصيب-اليورانيوم--1114015814.html
روبيو: واشنطن ستبقي العقوبات على إيران كاملة ما لم تتخلى عن تخصيب اليورانيوم
روبيو: واشنطن ستبقي العقوبات على إيران كاملة ما لم تتخلى عن تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات كاملة على إيران حتى تتخلى الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم ومخزونها الحالي... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T17:18+0000
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وقال روبيو، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "لن يحصلوا (إيران ) على أي تخفيف للعقوبات حتى يتوقفوا عن تخصيب اليورانيوم ويتخلصوا من اليورانيوم عالي التخصيب".وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".وتابعت: "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/إعلام-إيران-لم-تقدم-أي-رد-للأمريكيين-حتى-الآن-1114001939.html
https://sarabic.ae/20260603/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساهمة-في-إيجاد-حلول-دبلوماسية-للصراع-حول-إيران-1114015100.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, واشنطن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, واشنطن
روبيو: واشنطن ستبقي العقوبات على إيران كاملة ما لم تتخلى عن تخصيب اليورانيوم
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات كاملة على إيران حتى تتخلى الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم ومخزونها الحالي من المواد المخصبة.
وقال روبيو، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "لن يحصلوا (إيران ) على أي تخفيف للعقوبات حتى يتوقفوا عن تخصيب اليورانيوم ويتخلصوا من اليورانيوم عالي التخصيب".
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الأربعاء، أن "إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".
وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".
وتابعت: "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران
، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.