https://sarabic.ae/20260604/أوريشكين-فرص-النمو-الاقتصادي-أمام-روسيا-تتزايد-وينبغي-استثمارها-1114040606.html
أوريشكين: فرص النمو الاقتصادي أمام روسيا تتزايد وينبغي استثمارها
أوريشكين: فرص النمو الاقتصادي أمام روسيا تتزايد وينبغي استثمارها
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن الاقتصاد في الغرب يشهد حالة من الاضطرابات، وأنه يجب على روسيا اغتنام الفرص المتاحة، في ظل تزايد فرص... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T08:36+0000
2026-06-04T08:36+0000
2026-06-04T08:36+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال أوريشكين خلال جلسة ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "علينا أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل أكبر، وأن نتحدث أكثر عن الفرص وكيفية اغتنامها. نعم، إن الاقتصاد الغربي يمر بأزمة، أو بالأحرى بأزمة حادة. هذه الأزمة تؤثر علينا جزئيا، وتؤثر على العالم أجمع".وأضاف نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين: "الفرص المتاحة أمام اقتصادنا تتزايد أكثر فأكثر، ويجب استثمارها من أجل المضي قدمًا".وأردف: "لكن في المقابل، يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ويشهد الاقتصاد الهندي نموا ملحوظا، كما تظهر الدول الأفريقية نموا سريعا. علينا اغتنام هذه الفرص"، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص بلاده على "تنفيذ إصلاحات وتغييرات هيكلية".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العامبين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
أوريشكين: فرص النمو الاقتصادي أمام روسيا تتزايد وينبغي استثمارها
أكد نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن الاقتصاد في الغرب يشهد حالة من الاضطرابات، وأنه يجب على روسيا اغتنام الفرص المتاحة، في ظل تزايد فرص النمو الاقتصادي بالنسبة لها.
وقال أوريشكين خلال جلسة ضمن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "علينا أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل أكبر، وأن نتحدث أكثر عن الفرص وكيفية اغتنامها. نعم، إن الاقتصاد الغربي يمر بأزمة، أو بالأحرى بأزمة حادة. هذه الأزمة تؤثر علينا جزئيا، وتؤثر على العالم أجمع".
وتابع أوريشكين: "نرى ما يحدث في الشرق الأوسط، فهو يسبب أزمة مماثلة في أنحاء العالم، ومن الواضح أن هذا يؤثر علينا بلا شك".
وأضاف نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين: "الفرص المتاحة أمام اقتصادنا
تتزايد أكثر فأكثر، ويجب استثمارها من أجل المضي قدمًا".
وأشار أوريشكين إلى أن "الاقتصادات الغربية تشهد حالة من الاضطرابات، وهذا يؤثر أيضا على روسيا"، مشددًا على ضرورة أن "تغتنم بلاده الفرص المتاحة".
وأردف: "لكن في المقابل، يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ويشهد الاقتصاد الهندي نموا ملحوظا، كما تظهر الدول الأفريقية نموا سريعا. علينا اغتنام هذه الفرص"، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص بلاده على "تنفيذ إصلاحات وتغييرات هيكلية".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العامبين 3-6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية
، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.