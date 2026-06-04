https://sarabic.ae/20260604/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-الرئيس-الكوبي-وأفراد-من-عائلة-كاسترو-1114067887.html

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو

سبوتنيك عربي

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وبعض أفراد عائلته، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة كاسترو، مع تكثيف واشنطن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T22:30+0000

2026-06-04T22:30+0000

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وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات، ابن وحفيد الرئيس السابق راوول كاسترو (95 عاما) الذي وجهت إليه واشنطن الشهر الماضي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، وتوعدت بأن تسجنه في الولايات المتحدة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. وفي عهد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على كوبا، عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.وقال وزير الخارجية الأمريكي متركو روبيو، الأربعاء الماضي، إنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ تقريبًا في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".وأكدت السلطات الكوبية أنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، منتقدةً الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بانعدام حسن النية.وفي أحدث تصعيد ضمن حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو، على خلفية إسقاط طائرة مدنية عام 1996.من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، من "حمام دم" قد يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.

https://sarabic.ae/20260529/كوبا-تحذر-من-تزايد-خطر-تعرضها-لعدوان-عسكري-أمريكي-1113842087.html

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