https://sarabic.ae/20260604/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-الرئيس-الكوبي-وأفراد-من-عائلة-كاسترو-1114067887.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وبعض أفراد عائلته، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة كاسترو، مع تكثيف واشنطن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T22:30+0000
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وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات، ابن وحفيد الرئيس السابق راوول كاسترو (95 عاما) الذي وجهت إليه واشنطن الشهر الماضي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، وتوعدت بأن تسجنه في الولايات المتحدة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. وفي عهد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على كوبا، عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.وقال وزير الخارجية الأمريكي متركو روبيو، الأربعاء الماضي، إنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ تقريبًا في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".وأكدت السلطات الكوبية أنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، منتقدةً الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بانعدام حسن النية.وفي أحدث تصعيد ضمن حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو، على خلفية إسقاط طائرة مدنية عام 1996.من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، من "حمام دم" قد يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.
https://sarabic.ae/20260529/كوبا-تحذر-من-تزايد-خطر-تعرضها-لعدوان-عسكري-أمريكي-1113842087.html
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كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو
22:30 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 23:01 GMT 04.06.2026)
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وبعض أفراد عائلته، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة كاسترو، مع تكثيف واشنطن ضغوطها على الجزيرة.
وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات، ابن وحفيد الرئيس السابق راوول كاسترو (95 عاما) الذي وجهت إليه واشنطن الشهر الماضي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، وتوعدت بأن تسجنه في الولايات المتحدة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي عهد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على كوبا، عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وقال وزير الخارجية الأمريكي متركو روبيو، الأربعاء الماضي، إنه واثق من أن الحوار بين البلدين
، الذي بدأ تقريبًا في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".
وأكدت السلطات الكوبية أنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، منتقدةً الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بانعدام حسن النية.
وقالت فيدال: "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا إلى الشك في جدية ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة".
وفي أحدث تصعيد ضمن حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو، على خلفية إسقاط طائرة مدنية عام 1996.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، من "حمام دم" قد يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.