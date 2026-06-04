https://sarabic.ae/20260604/محافظة-القدس-تكشف-لـسبوتنيك-خطورة-مشروع-تدوير-النفايات-الاستيطاني-في-القدس-1114061662.html

محافظة القدس تكشف لـ"سبوتنيك" خطورة مشروع "تدوير النفايات" الاستيطاني في القدس

محافظة القدس تكشف لـ"سبوتنيك" خطورة مشروع "تدوير النفايات" الاستيطاني في القدس

سبوتنيك عربي

حذر عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، من قرار إسرائيل بالشروع في التخطيط لإقامة منشأة لإعادة تدوير النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال مدينة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T16:54+0000

2026-06-04T16:54+0000

2026-06-04T16:54+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المشروع استيطاني ويحمل تداعيات خطيرة على المشهد الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة، حيث سيقام هذا المشروع على 278 دونمًا من أراضي المواطنين.وأشار إلى أن إسرائيل، بحسب مخططاتها، تسعى إلى نقل جدار الضم والتوسع العنصري إلى عمق القرية، مما يتسبب في التهام العشرات من الأراضي المزروعة بالزيتون والخضروات والحبوب، والتي تضم منازل للمواطنين، بعضها قائم قبل عام 1967، مؤكدًا أن إقامة هذا المشروع الاستعماري الضخم سيؤدي إلى هدم ما يزيد عن 40 منشأة سكنية، مما يسفر عن عملية تهجير قسري لعشرات بل مئات المواطنين الذين يعيشون في المنطقة الشمالية للمدينة.وأوضح الرجوب أن "الاحتلال" الإسرائيلي يستهدف منطقة شمالي القدس وقرية قلنديا بثلاثة مشاريع استعمارية ضخمة، تشمل منشأة تدوير النفايات، وإقامة مستعمرة عطروت التي لا يزال مخططها قيد الدراسة لبناء ما بين 7 إلى 9 آلاف وحدة استعمارية للمستوطنين المتدينين، بالإضافة إلى استهداف المبنى التاريخي لمطار القدس الدولي لإقامة معرض تراث يوثق تجربة الطيران الإسرائيلي والاستيطان.وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد حضّت، في 22 من شهر مايو/أيار الماضي، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.

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