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هل يواجه اتفاق تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية عقبات جديدة قبل التنفيذ؟
هل يواجه اتفاق تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية عقبات جديدة قبل التنفيذ؟
سبوتنيك عربي
شهد ملف الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية العديد من المراحل الصعبة، فكلما اقترب الأمر من النهاية وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وحلحلة العقبات وإزالة... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T18:10+0000
2026-06-04T18:10+0000
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وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع اتفاق مع "أنصار الله" لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، تشمل ما يقارب 1728 محتجزًا من الطرفين.فيما كشفت "أنصار الله" أن الاتفاق "يتضمن إفراج الحكومة اليمنية عن 1100 أسير ومعتقل، مقابل إفراج الجماعة عن 580 أسيرًا، بينهم 7 سعوديين و20 سودانيًا".وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد شدد في بيان أصدره في ختام زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، في 22 نيسان/أبريل الماضي، على ضرورة إحراز المفاوضات بين فريقي الحكومة و"أنصار الله" "اختراقًا من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، منذ 6 شباط/فبراير الماضي، جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، انطلقت برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على ترتيبات تبادل 2900 أسير ومحتجز.هل تختفي العقبات والعراقيل وتتم عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بحسب الاتفاق وفي المواعيد المحددة، أم نعود مجددًا للمماطلة والتسويف في هذا الملف الإنساني الذي يهم طرفي الصراع والأطراف الأخرى المشاركة في الحرب؟الخلاف في التفاصيلبدايةً، يقول العميد حميد عبد القادر، الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي اليمني، حسب آخر المعطيات إن الاتفاق الأخير في مسقط لم يُنفذ، وما زالت هناك عقبات فنية وسياسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق تم توقيعه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 على أن يتم تبادل 2900 أسير، وكان من المفروض أن يبدأ في 27 يناير/كانون الثاني 2026، لكن تأخر الموعد، وعلق رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى بأن كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين شملهم الاتفاق لم يتم حسمها، والموضوع يحتاج إلى جدية وتوجه من الطرف المعطل.وأكد عبد القادر أن الاتفاق مهم وفتح الباب، لكنه لم يتجاوز العقبات "بحسم"، ولا يزال التنفيذ معلقًا على التوافق النهائي على الأسماء وإزالة الاتهامات المتبادلة. وتجربة 2023 و2024 أثبتت أن التوقيع في مسقط أو سويسرا سهل، لكن تسليم القوائم والالتزام بالجدول هو المعرقل دائمًا من جانب حكومة ما يسمى بالشرعية، على الرغم من أولوية الملف الإنساني على كافة الملفات.تهيئة المناخوأشار المحلل السياسي إلى أنه إذا تم إطلاق الأسرى (الكل مقابل الكل)، فإن هذا مقدمة لتهيئة المناخ السياسي لحل كافة الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، لافتًا إلى أن السعودية هي المعنية بإلزام حكومة العليمي بسرعة تنفيذ إطلاق الأسرى، كما يتوجب على الرياض الإسراع بتوقيع الملف الإنساني وخارطة السلام في اليمن من أجل أن تخرج من المستنقع الذي ورطتها فيه الإدارة الأمريكية طوال السنوات العشر الماضية، وإلى الآن لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة.وختم عبد القادر بالقول: "بعد تنفيذ تبادل الأسرى، فإن الملف التالي المهم هو الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار وجبر الضرر ودفع المرتبات وعودة البنك المركزي إلى صنعاء، علاوة على توحيد العملة".تجارب سابقةمن جانبه، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إن ملف الأسرى هو أسهل الملفات، لا سيما أن للطرفين مصلحة فيه، وعليهما ضغوط كبيرة جدًا من الأهالي ومن المجتمع ومن حاضنتهما، وهناك تجارب كثيرة سبقت الصفقة الأخيرة في سلطنة عمان، بعضها تم بوساطة قبلية، وبعضها بوساطة شخصيات منفردة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن طرفي الصراع في اليمن تبادلا بشكل غير رسمي ما يقترب من 30-40 ألف أسير خلال سنوات الحرب الماضية في أماكن مختلفة، معظمها لم يُفصح عنها لأنها تتم عبر القبائل، أو تتم أحيانًا بصفقات مالية، وبعضهم كانوا يخرجون مباشرة بالتواصل مع الأهل وبتوقيع صفقات فردية.ولفت الشميري إلى أن "مثل هذه العملية تدور في حلقة مفرغة ضحاياها الناس، علمًا بأن كثيرًا من السجناء من المواطنين الذين لا ينتمون إلى الأطراف، وهم موجودون في سجون الحوثيين. وهناك أكثر من عشرين ألف سجين، هم ناشطون ومواطنون عاديون، ولا أحد يتابع وضعهم في السجون، وهؤلاء غير موجودين في هذه الصفقة، وربما سيظلون هكذا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260522/في-ذكراها-السادسة-والثلاثين-ماذا-تبقى-من-الوحدة-التي-يحتفل-بها-اليمنيون؟-1113631588.html
https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الإماراتية-اتفاق-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-في-اليمن-يسهم-في-تخفيف-المعاناة-الإنسانية--1108529104.html
https://sarabic.ae/20260514/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تتوصلان-إلى-أكبر-اتفاق-لتبادل-الأسرى-بينهما-1113411061.html
https://sarabic.ae/20260507/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-باختطاف-ناقلة-نفط-1113191507.html
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, سلطنة عمان, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الأردن
حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, سلطنة عمان, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الأردن

هل يواجه اتفاق تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية عقبات جديدة قبل التنفيذ؟

18:10 GMT 04.06.2026
© AP Photo / Wael Qubadyمطار عدن الدولي، اليمن
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Wael Qubady
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أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
شهد ملف الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية العديد من المراحل الصعبة، فكلما اقترب الأمر من النهاية وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وحلحلة العقبات وإزالة العوائق، يتوقف أو يتأجل الأمر. وتم الإعلان مؤخرًا عن إزالة كافة العوائق وتحديد موعد تنفيذ عملية التبادل "الكل مقابل الكل"، لكن لا تزال هناك مخاوف.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقيع اتفاق مع "أنصار الله" لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، تشمل ما يقارب 1728 محتجزًا من الطرفين.
فيما كشفت "أنصار الله" أن الاتفاق "يتضمن إفراج الحكومة اليمنية عن 1100 أسير ومعتقل، مقابل إفراج الجماعة عن 580 أسيرًا، بينهم 7 سعوديين و20 سودانيًا".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد شدد في بيان أصدره في ختام زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، في 22 نيسان/أبريل الماضي، على ضرورة إحراز المفاوضات بين فريقي الحكومة و"أنصار الله" "اختراقًا من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، منذ 6 شباط/فبراير الماضي، جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، انطلقت برعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على ترتيبات تبادل 2900 أسير ومحتجز.
هل تختفي العقبات والعراقيل وتتم عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بحسب الاتفاق وفي المواعيد المحددة، أم نعود مجددًا للمماطلة والتسويف في هذا الملف الإنساني الذي يهم طرفي الصراع والأطراف الأخرى المشاركة في الحرب؟
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
في ذكراها السادسة والثلاثين.. ماذا تبقى من الوحدة التي يحتفل بها اليمنيون؟
22 مايو, 07:00 GMT

الخلاف في التفاصيل

بدايةً، يقول العميد حميد عبد القادر، الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي اليمني، حسب آخر المعطيات إن الاتفاق الأخير في مسقط لم يُنفذ، وما زالت هناك عقبات فنية وسياسية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق تم توقيعه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 على أن يتم تبادل 2900 أسير، وكان من المفروض أن يبدأ في 27 يناير/كانون الثاني 2026، لكن تأخر الموعد، وعلق رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى بأن كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين شملهم الاتفاق لم يتم حسمها، والموضوع يحتاج إلى جدية وتوجه من الطرف المعطل.
وتابع عبد القادر أن العقبات الحالية ربما تكون نفس الخلافات السابقة، والتي تتمثل في الخلاف على القوائم، فكل طرف يتهم الثاني بالتأخر في تسليم الأسماء. حكومة العليمي تقول إن الحوثيين يطلبون أسماء "غير موجودة"، و"أنصار الله" يقولون إن قوائمهم جاهزة وحكومة العليمي هي المتأخرة. وكان الوفد الحكومي قد أعلن، في 4 فبراير/شباط 2026، توجهه إلى الأردن لجولة تفاوض مباشرة لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرًا.
وأكد عبد القادر أن الاتفاق مهم وفتح الباب، لكنه لم يتجاوز العقبات "بحسم"، ولا يزال التنفيذ معلقًا على التوافق النهائي على الأسماء وإزالة الاتهامات المتبادلة. وتجربة 2023 و2024 أثبتت أن التوقيع في مسقط أو سويسرا سهل، لكن تسليم القوائم والالتزام بالجدول هو المعرقل دائمًا من جانب حكومة ما يسمى بالشرعية، على الرغم من أولوية الملف الإنساني على كافة الملفات.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية
24 ديسمبر 2025, 17:15 GMT

تهيئة المناخ

وأشار المحلل السياسي إلى أنه إذا تم إطلاق الأسرى (الكل مقابل الكل)، فإن هذا مقدمة لتهيئة المناخ السياسي لحل كافة الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، لافتًا إلى أن السعودية هي المعنية بإلزام حكومة العليمي بسرعة تنفيذ إطلاق الأسرى، كما يتوجب على الرياض الإسراع بتوقيع الملف الإنساني وخارطة السلام في اليمن من أجل أن تخرج من المستنقع الذي ورطتها فيه الإدارة الأمريكية طوال السنوات العشر الماضية، وإلى الآن لم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة.
وختم عبد القادر بالقول: "بعد تنفيذ تبادل الأسرى، فإن الملف التالي المهم هو الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار وجبر الضرر ودفع المرتبات وعودة البنك المركزي إلى صنعاء، علاوة على توحيد العملة".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما
14 مايو, 13:28 GMT

تجارب سابقة

من جانبه، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إن ملف الأسرى هو أسهل الملفات، لا سيما أن للطرفين مصلحة فيه، وعليهما ضغوط كبيرة جدًا من الأهالي ومن المجتمع ومن حاضنتهما، وهناك تجارب كثيرة سبقت الصفقة الأخيرة في سلطنة عمان، بعضها تم بوساطة قبلية، وبعضها بوساطة شخصيات منفردة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن طرفي الصراع في اليمن تبادلا بشكل غير رسمي ما يقترب من 30-40 ألف أسير خلال سنوات الحرب الماضية في أماكن مختلفة، معظمها لم يُفصح عنها لأنها تتم عبر القبائل، أو تتم أحيانًا بصفقات مالية، وبعضهم كانوا يخرجون مباشرة بالتواصل مع الأهل وبتوقيع صفقات فردية.
ولفت الشميري إلى أن "مثل هذه العملية تدور في حلقة مفرغة ضحاياها الناس، علمًا بأن كثيرًا من السجناء من المواطنين الذين لا ينتمون إلى الأطراف، وهم موجودون في سجون الحوثيين. وهناك أكثر من عشرين ألف سجين، هم ناشطون ومواطنون عاديون، ولا أحد يتابع وضعهم في السجون، وهؤلاء غير موجودين في هذه الصفقة، وربما سيظلون هكذا".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" باختطاف ناقلة نفط
7 مايو, 14:05 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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