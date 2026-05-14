الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما

سبوتنيك عربي

توصلت الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين، خلال جولة مفاوضات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى يحيى محمد كزمان، إن "الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الجانبين، بينهم عسكريون وأمنيون وسياسيون وإعلاميون، قضى بعضهم سنوات طويلة في الاحتجاز"، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في اليمن.وبحسب البيان الحكومي، يأتي الاتفاق ضمن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في العاصمة العمانية مسقط، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتنفيذ عملية التبادل الحالية، تليها لجان ميدانية مشتركة لحصر المحتجزين في مختلف المحافظات، ثم تشكيل لجان مختصة بملف الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، استكمال جولة المفاوضات والتوقيع على قوائم الأسرى والمعتقلين، موضحاً أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من جانب الجماعة مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً.وأكد الجانبان استمرار الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم فرص التهدئة والسلام في البلاد.وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

