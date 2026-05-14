الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-تتوصلان-إلى-أكبر-اتفاق-لتبادل-الأسرى-بينهما-1113411061.html
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما
الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما
سبوتنيك عربي
توصلت الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين، خلال جولة مفاوضات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T13:28+0000
2026-05-14T13:29+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى يحيى محمد كزمان، إن "الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الجانبين، بينهم عسكريون وأمنيون وسياسيون وإعلاميون، قضى بعضهم سنوات طويلة في الاحتجاز"، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في اليمن.وبحسب البيان الحكومي، يأتي الاتفاق ضمن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في العاصمة العمانية مسقط، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتنفيذ عملية التبادل الحالية، تليها لجان ميدانية مشتركة لحصر المحتجزين في مختلف المحافظات، ثم تشكيل لجان مختصة بملف الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، استكمال جولة المفاوضات والتوقيع على قوائم الأسرى والمعتقلين، موضحاً أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من جانب الجماعة مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً.وأكد الجانبان استمرار الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم فرص التهدئة والسلام في البلاد.وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260126/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-اليمنية-بعرقلة-اتفاق-مسقط-لتبادل-الأسرى-1109667788.html
https://sarabic.ae/20241024/أنصار-الله-تعلن-جاهزيتها-لاستكمال-تبادل-الأسرى-مع-الحكومة-اليمنية-1094099824.html
https://sarabic.ae/20251223/لجنة-الشؤون-الخارجية-في-برلمان-صنعاء-لـسبوتنيك-اتفاق-الأسرى-خطوة-نحو-التسوية-الشاملة-في-اليمن-1108505749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الأردن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الأردن

الحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتوصلان إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بينهما

13:28 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 14.05.2026)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
توصلت الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين، خلال جولة مفاوضات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى يحيى محمد كزمان، إن "الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الجانبين، بينهم عسكريون وأمنيون وسياسيون وإعلاميون، قضى بعضهم سنوات طويلة في الاحتجاز"، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في اليمن.
وبحسب البيان الحكومي، يأتي الاتفاق ضمن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في العاصمة العمانية مسقط، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتنفيذ عملية التبادل الحالية، تليها لجان ميدانية مشتركة لحصر المحتجزين في مختلف المحافظات، ثم تشكيل لجان مختصة بملف الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى
26 يناير, 19:57 GMT
من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، استكمال جولة المفاوضات والتوقيع على قوائم الأسرى والمعتقلين، موضحاً أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من جانب الجماعة مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً.

وأضاف المرتضى أن تنفيذ الاتفاق سيتم بعد استكمال الإجراءات الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد الجانبان استمرار الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم فرص التهدئة والسلام في البلاد.
وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
"أنصار الله" تعلن جاهزيتها لاستكمال تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية
24 أكتوبر 2024, 02:17 GMT
جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.
وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة و"أنصار الله" المرحلة الأولى من الاتفاق، بتبادل 887 أسيرا، من أصل 2223، في خطوة وصفتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها مشجعة نحو السلام.
وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
أنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
لجنة الشؤون الخارجية في برلمان صنعاء لـ"سبوتنيك": اتفاق الأسرى خطوة نحو التسوية الشاملة في اليمن
23 ديسمبر 2025, 21:23 GMT
ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала