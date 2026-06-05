https://sarabic.ae/20260605/الصحة-اللبنانية-5-قتلى-بينهم-مسعف-جراء-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-زبدين-جنوبي-البلاد-1114105243.html
الصحة اللبنانية: 5 قتلى بينهم مسعف جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي البلاد
الصحة اللبنانية: 5 قتلى بينهم مسعف جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل خمسة أشخاص بينهم سيدة ومسعف، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما مسعف، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبدين في قضاء... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارة أسفرت عن مقتل مسعف في "جمعية الرسالة" وسيدة، إضافة إلى ثلاثة قتلى آخرين، فضلاً عن إصابة شخصين، أحدهما من عناصر "كشافة الرسالة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الصحة اللبنانية: 5 قتلى بينهم مسعف جراء غارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل خمسة أشخاص بينهم سيدة ومسعف، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما مسعف، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبدين في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان نقلته الوكالة
الوطنية للإعلام، أن الغارة أسفرت عن مقتل مسعف في "جمعية الرسالة" وسيدة، إضافة إلى ثلاثة قتلى آخرين، فضلاً عن إصابة شخصين، أحدهما من عناصر "كشافة الرسالة".
وجددت وزارة الصحة اللبنانية إدانتها استهداف الطواقم الإسعافية أثناء قيامها بمهامها الإنسانية والإنقاذية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله"
رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.