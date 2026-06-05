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غروسي: استمرار النزاع يعرقل استئناف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية
غروسي: استمرار النزاع يعرقل استئناف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن استمرار النزاع في المنطقة يمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف الوكالة أنشطتها... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:49+0000
2026-06-05T12:49+0000
إيران
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وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين من فيينا، على هامش اجتماع طارئ عُقد بطلب من مصر والأردن والمغرب والسعودية عقب الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، إن "العامل الرئيسي يبقى الوضع الراهن المتمثل في النزاع والحرب المستمرة".وأضاف: "رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم تنتهِ بعد من الناحية الفنية"، مشيراً إلى أن هذا الواقع يحد من قدرة الوكالة على استئناف مهامها الرقابية بشكل كامل. واختتم بالقول: "يعتمد الكثير، بطبيعة الحال، على موقف إيران".واتهمت إيران، الإثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان.وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم.وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-لا-أدلة-على-سعي-إيران-لتطوير-أسلحة-نووية-1114059971.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

غروسي: استمرار النزاع يعرقل استئناف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية

12:49 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن استمرار النزاع في المنطقة يمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف الوكالة أنشطتها الكاملة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين من فيينا، على هامش اجتماع طارئ عُقد بطلب من مصر والأردن والمغرب والسعودية عقب الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، إن "العامل الرئيسي يبقى الوضع الراهن المتمثل في النزاع والحرب المستمرة".
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وأضاف: "رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم تنتهِ بعد من الناحية الفنية"، مشيراً إلى أن هذا الواقع يحد من قدرة الوكالة على استئناف مهامها الرقابية بشكل كامل.

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركت بصورة مباشرة وغير مباشرة في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن مستقبل عمل الوكالة في إيران يعتمد إلى حد كبير على موقف طهران وتعاونها مع الوكالة.

واختتم بالقول: "يعتمد الكثير، بطبيعة الحال، على موقف إيران".
واتهمت إيران، الإثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان.
وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.
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وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم.
وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.
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من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
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