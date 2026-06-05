https://sarabic.ae/20260605/وزير-الزراعة-الأردني-السابق-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يوازي-منتدى-دافوس-بامتياز-1114104662.html
وزير الزراعة الأردني السابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يوازي منتدى دافوس بامتياز
وزير الزراعة الأردني السابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يوازي منتدى دافوس بامتياز
سبوتنيك عربي
رأى وزير الزراعة الأردني السابق، الدكتور سعيد المصري، من عمان، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "يمثل تظاهرة اقتصادية عالمية توازي منتدى دافوس بامتياز". 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T19:22+0000
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وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن منتدى بطرسبورغ يكتسب أهمية خاصة في عالم يشهد تحولات متسارعة نحو تعددية الأقطاب، ويمثل إحدى الخطوات المهمة والسريعة التي تقودها روسيا والصين باتجاه تكتل اقتصادي جديد، في ظل التوجه نحو استخدام العملات المحلية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجموعة "بريكس" بما يعزز مكانة هذا التكتل على الساحة الاقتصادية الدولية.ورأى المصري أن استخدام نظام المدفوعات العالمي "سويفت" كأداة للعقوبات الاقتصادية كان "خطأ استراتيجيا ارتكبته الولايات المتحدة، إذ دفع القطب الآخر إلى البحث عن بدائل وإنشاء منظومة دفع مستقلة".وأضاف أن "التوجه نحو الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول "بريكس" يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استقرارا، بعيدة عن التسييس والعسكرة، وقائمة على البراغماتية والمصالح المشتركة بين الدول، بعيدا عن الاعتبارات الأيديولوجية".الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصاديوزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار الأردن
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار الأردن
وزير الزراعة الأردني السابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يوازي منتدى دافوس بامتياز
حصري
رأى وزير الزراعة الأردني السابق، الدكتور سعيد المصري، من عمان، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "يمثل تظاهرة اقتصادية عالمية توازي منتدى دافوس بامتياز".
وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن منتدى بطرسبورغ يكتسب أهمية خاصة في عالم يشهد تحولات متسارعة نحو تعددية الأقطاب، ويمثل إحدى الخطوات المهمة والسريعة التي تقودها روسيا والصين باتجاه تكتل اقتصادي جديد، في ظل التوجه نحو استخدام العملات المحلية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجموعة "بريكس" بما يعزز مكانة هذا التكتل على الساحة الاقتصادية الدولية.
واعتبر أن "التعاون في مجالات الأتمتة والتحديث وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي يعكس مستوى متقدما من الندية التكنولوجية مع الغرب، وأن ذلك يتجلى من خلال التعاون الثنائي بين أوزباكستان وروسيا، ولا سيما من خلال إطلاق مراكز مشتركة للإبداع والابتكار".
ورأى المصري أن استخدام نظام المدفوعات العالمي "سويفت" كأداة للعقوبات الاقتصادية كان "خطأ استراتيجيا ارتكبته الولايات المتحدة، إذ دفع القطب الآخر إلى البحث عن بدائل وإنشاء منظومة دفع مستقلة".
وأضاف أن "التوجه نحو الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول "بريكس" يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استقرارا، بعيدة عن التسييس والعسكرة، وقائمة على البراغماتية والمصالح المشتركة بين الدول، بعيدا عن الاعتبارات الأيديولوجية".