https://sarabic.ae/20260605/الفارس-لـسبوتنيك-العلاقات-الروسية-الخليجية-تدخل-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-والتكامل-الاقتصادي-1114085968.html

الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي

الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في العلاقات الثقافية والتجارية بين روسيا والشرق الأوسط ودول الخليج، سامر الفارس، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أصبح منصة استراتيجية... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T12:17+0000

2026-06-05T12:17+0000

2026-06-05T12:17+0000

أخبار روسيا اليوم

الدول الخليجية

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114083902_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3cc417592abc094a86f5aa8bab05f49d.jpg

وقال الفارس، في حديث خاص لـ "سبوتنيك" على هامش أعمال المنتدى: "روسيا تحرص بشكل متواصل على تطوير هذه المنصات الاقتصادية بهدف بناء جسور التواصل مع العالم العربي، ولا سيما دول الخليج"، موضحا أن "استضافة دول عربية كضيوف شرف، كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية هذا العام، يعكس أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات بين الجانبين".وحول تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الخليج، أكد الفارس أن "دولة الإمارات شكلت أنموذجًا ناجحًا في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا"، مشيرا إلى أن "حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بلغ عشرات المليارات من الدولارات، ما أسهم في تعزيز ثقة بقية الدول الخليجية بالشراكة مع روسيا وشجع المزيد من المستثمرين والشركات على دخول السوق الروسية أو إقامة مشاريع مشتركة".وأردف: "ما نراه اليوم هو توسع مستمر في دائرة التعاون بين روسيا والدول الخليجية، بما يحقق تبادلًا للمصالح ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي بين الجانبين."وأشار الفارس إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج يشهد توسعًا ملحوظًا، انعكس في زيادة حضور المنتجات الروسية داخل الأسواق الخليجية، إلى جانب تنامي نشاط الشركات والمصانع الروسية التي باتت تصدر منتجات عالية الجودة إلى المنطقة".وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية، أوضح الفارس أنه "شارك خلال فترة إقامته في المملكة العربية السعودية في دعم تأسيس وتطوير شركة روسية تعمل في هذا المجال"، مشيرا إلى أنه من "بين مشاريعها أنظمة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تشكل بديلًا أو مكملًا لمحطات تحلية مياه البحر ذات التكاليف التشغيلية المرتفعة".ولفت إلى أن "هذه الحلول طُرحت على عدد من دول الخليج، بما فيها سلطنة عُمان، في إطار جهود لتعزيز التعاون التقني والاستثماري بين الجانبين وبناء جسور تواصل تساهم في الوصول إلى تفاهمات ومشاريع مشتركة".وأضاف: "بدأ هذا المسار مع الإمارات ثم توسع ليشمل السعودية والبحرين وسلطنة عُمان، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتزايد والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية."وفي ملف الأمن الغذائي، أكد الفارس أن "روسيا تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية في علاقاتها التجارية مع شركائها الدوليين"، مشيرا إلى "وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وسلامة سلاسل التوريد".وأوضح أن "البنية اللوجستية الروسية والخبرات المتراكمة في إدارة الموانئ وعمليات النقل، أسهمت في تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد بين روسيا ودول الخليج، وأن عمليات التصدير تسير وفق آليات تضمن وصول الشحنات الغذائية إلى وجهاتها بكفاءة وأمان".وختم الفارس حديثه بالتأكيد أن "العلاقات الروسية الخليجية تتجه نحو مزيد من التوسع والتنوع خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد تخدم التنمية والاستقرار في المنطقة".

https://sarabic.ae/20260605/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-2026-يدخل-يومه-الثالث-وترقب-لخطاب-بوتين-1114079158.html

https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html

https://sarabic.ae/20260603/بحضور-ضخم-وتغطية-كبيرة-انطلاق-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1113985804.html

https://sarabic.ae/20260603/روبوتات-ترحب-بالصحفيين-خلال-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113999680.html

https://sarabic.ae/20260602/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-حدث-ضخم-ينتظره-العالم-1113957830.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد الكشك https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg

أخبار روسيا اليوم, الدول الخليجية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري