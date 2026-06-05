https://sarabic.ae/20260605/الفارس-لـسبوتنيك-العلاقات-الروسية-الخليجية-تدخل-مرحلة-جديدة-من-الشراكة-والتكامل-الاقتصادي-1114085968.html
الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي
الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في العلاقات الثقافية والتجارية بين روسيا والشرق الأوسط ودول الخليج، سامر الفارس، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أصبح منصة استراتيجية... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:17+0000
2026-06-05T12:17+0000
2026-06-05T12:17+0000
أخبار روسيا اليوم
الدول الخليجية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
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وقال الفارس، في حديث خاص لـ "سبوتنيك" على هامش أعمال المنتدى: "روسيا تحرص بشكل متواصل على تطوير هذه المنصات الاقتصادية بهدف بناء جسور التواصل مع العالم العربي، ولا سيما دول الخليج"، موضحا أن "استضافة دول عربية كضيوف شرف، كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية هذا العام، يعكس أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات بين الجانبين".وحول تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الخليج، أكد الفارس أن "دولة الإمارات شكلت أنموذجًا ناجحًا في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا"، مشيرا إلى أن "حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بلغ عشرات المليارات من الدولارات، ما أسهم في تعزيز ثقة بقية الدول الخليجية بالشراكة مع روسيا وشجع المزيد من المستثمرين والشركات على دخول السوق الروسية أو إقامة مشاريع مشتركة".وأردف: "ما نراه اليوم هو توسع مستمر في دائرة التعاون بين روسيا والدول الخليجية، بما يحقق تبادلًا للمصالح ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي بين الجانبين."وأشار الفارس إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج يشهد توسعًا ملحوظًا، انعكس في زيادة حضور المنتجات الروسية داخل الأسواق الخليجية، إلى جانب تنامي نشاط الشركات والمصانع الروسية التي باتت تصدر منتجات عالية الجودة إلى المنطقة".وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية، أوضح الفارس أنه "شارك خلال فترة إقامته في المملكة العربية السعودية في دعم تأسيس وتطوير شركة روسية تعمل في هذا المجال"، مشيرا إلى أنه من "بين مشاريعها أنظمة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تشكل بديلًا أو مكملًا لمحطات تحلية مياه البحر ذات التكاليف التشغيلية المرتفعة".ولفت إلى أن "هذه الحلول طُرحت على عدد من دول الخليج، بما فيها سلطنة عُمان، في إطار جهود لتعزيز التعاون التقني والاستثماري بين الجانبين وبناء جسور تواصل تساهم في الوصول إلى تفاهمات ومشاريع مشتركة".وأضاف: "بدأ هذا المسار مع الإمارات ثم توسع ليشمل السعودية والبحرين وسلطنة عُمان، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتزايد والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية."وفي ملف الأمن الغذائي، أكد الفارس أن "روسيا تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية في علاقاتها التجارية مع شركائها الدوليين"، مشيرا إلى "وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وسلامة سلاسل التوريد".وأوضح أن "البنية اللوجستية الروسية والخبرات المتراكمة في إدارة الموانئ وعمليات النقل، أسهمت في تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد بين روسيا ودول الخليج، وأن عمليات التصدير تسير وفق آليات تضمن وصول الشحنات الغذائية إلى وجهاتها بكفاءة وأمان".وختم الفارس حديثه بالتأكيد أن "العلاقات الروسية الخليجية تتجه نحو مزيد من التوسع والتنوع خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد تخدم التنمية والاستقرار في المنطقة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
أخبار روسيا اليوم, الدول الخليجية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار روسيا اليوم, الدول الخليجية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد الخبير في العلاقات الثقافية والتجارية بين روسيا والشرق الأوسط ودول الخليج، سامر الفارس، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، أصبح منصة استراتيجية لتعزيز التقارب الاقتصادي والاستثماري والثقافي بين روسيا والدول العربية"، منوها بأن "الحكومة الروسية تبذل جهودا كبيرة لاستقطاب المستثمرين والشركات العربية إلى هذا الحدث الدولي".
وقال الفارس، في حديث خاص لـ "سبوتنيك" على هامش أعمال المنتدى: "روسيا تحرص بشكل متواصل على تطوير هذه المنصات الاقتصادية بهدف بناء جسور التواصل مع العالم العربي، ولا سيما دول الخليج"، موضحا أن "استضافة دول عربية كضيوف شرف، كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية هذا العام، يعكس أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات بين الجانبين".
وأضاف: "هذه اللقاءات تساعد على تعزيز العلاقات وتطويرها، سواء من الناحية الثقافية أو الاقتصادية أو الاستثمارية، كما تتيح فرصا مهمة للتواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية."
وحول تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الخليج، أكد الفارس أن "دولة الإمارات شكلت أنموذجًا ناجحًا في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا"، مشيرا إلى أن "حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بلغ عشرات المليارات
من الدولارات، ما أسهم في تعزيز ثقة بقية الدول الخليجية بالشراكة مع روسيا وشجع المزيد من المستثمرين والشركات على دخول السوق الروسية أو إقامة مشاريع مشتركة".
وأوضح أن "العلاقات الروسية الخليجية تشهد نموًا متواصًلا عاما بعد عام، مدفوعة بالمبادرات التي أطلقتها القيادة الروسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي"، مؤكدا أن "دائرة التعاون تتسع باستمرار وتشمل مجالات متعددة تتجاوز التجارة التقليدية".
وأردف: "ما نراه اليوم هو توسع مستمر في دائرة التعاون بين روسيا والدول الخليجية، بما يحقق تبادلًا للمصالح ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي بين الجانبين."
وأشار الفارس إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا ودول الخليج يشهد توسعًا ملحوظًا، انعكس في زيادة حضور المنتجات الروسية داخل الأسواق الخليجية، إلى جانب تنامي نشاط الشركات والمصانع الروسية التي باتت تصدر منتجات عالية الجودة إلى المنطقة".
وأضاف: "الجسر التجاري بين روسيا ودول الخليج يتوسع بشكل ملحوظ، وأصبحنا نرى المنتجات الروسية في الأسواق الخليجية بصورة أكبر من السابق، كما أن الكثير من الشركات الروسية باتت حاضرة بقوة في أسواق المنطقة."
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية، أوضح الفارس أنه "شارك خلال فترة إقامته في المملكة العربية السعودية في دعم تأسيس وتطوير شركة روسية تعمل في هذا المجال"، مشيرا إلى أنه من "بين مشاريعها أنظمة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تشكل بديلًا أو مكملًا لمحطات تحلية مياه البحر ذات التكاليف التشغيلية المرتفعة".
ولفت إلى أن "هذه الحلول طُرحت على عدد من دول الخليج، بما فيها سلطنة عُمان، في إطار جهود لتعزيز التعاون التقني والاستثماري بين الجانبين وبناء جسور تواصل تساهم في الوصول إلى تفاهمات ومشاريع مشتركة".
وحول التسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال والمستثمرين، أشار الفارس إلى أن "العلاقات الروسية الخليجية شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة، من بينها توسيع اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات وتسهيل حركة السفر والاستثمار بين روسيا وعدد من دول الخليج".
وأضاف: "بدأ هذا المسار مع الإمارات ثم توسع ليشمل السعودية والبحرين وسلطنة عُمان
، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتزايد والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية."
وفي ملف الأمن الغذائي، أكد الفارس أن "روسيا تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية في علاقاتها التجارية مع شركائها الدوليين"، مشيرا إلى "وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وسلامة سلاسل التوريد".
وأوضح أن "البنية اللوجستية الروسية والخبرات المتراكمة في إدارة الموانئ وعمليات النقل، أسهمت في تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد بين روسيا ودول الخليج، وأن عمليات التصدير تسير وفق آليات تضمن وصول الشحنات الغذائية إلى وجهاتها بكفاءة وأمان".
كما أشار إلى "مشاركته في لقاءات اقتصادية رفيعة المستوى جمعت مسؤولين إماراتيين وشركات روسية كبرى، وتركزت على تعزيز صادرات الحبوب إلى الإمارات"، معتبرا أن "هذه الخطوات تعكس أهمية التعاون الروسي الخليجي في دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق".
وختم الفارس حديثه بالتأكيد أن "العلاقات الروسية الخليجية تتجه نحو مزيد من التوسع
والتنوع خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد تخدم التنمية والاستقرار في المنطقة".