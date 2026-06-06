https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-يبرر-استهداف-آلية-للجيش-اللبناني-بـتحركات-مريبة-في-منطقة-قتال-1114118683.html

الجيش الإسرائيلي يبرر استهداف آلية للجيش اللبناني بـ"تحركات مريبة" في منطقة قتال

الجيش الإسرائيلي يبرر استهداف آلية للجيش اللبناني بـ"تحركات مريبة" في منطقة قتال

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه، صباح اليوم السبت، مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الاستهداف جاء بعد رصد تحركات وُصفت بـ"المريبة" للمركبة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T11:50+0000

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وأوضح في بيان له، أن المركبة كانت تتحرك داخل منطقة قال إنه تم إخلاؤها وتشهد نشاطا لعناصر "حزب الله" اللبناني، مضيفًا أن قواته كانت في حالة تأهب ورصد استخباري لما وصفه بتهديدات محتملة في المنطقة، وأن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات وتحذيرات ميدانية.وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بوجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني على متن المركبة، مؤكدا أن الحادث قيد الفحص والتحقيق، وأنه يستخلص الدروس من مجرياته.كما شدد الجيش الإسرائيلي في بيانه، على أن عملياته تستهدف "حزب الله" اللبناني وليس الجيش اللبناني.ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ضابطين وعسكري، في حادثة وصفها بأنها "امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي تطال العسكريين والمدنيين في الجنوب".واعتبر عون أن هذا الاعتداء "يشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في ظل تصعيد مستمر يهدد أمن واستقرار الجنوب، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر مفاوضات واشنطن، للحد من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية وصفها بـ"العدوانية" استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في منطقة النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبة عميد ونقيب وجندي.وأكد الجيش أن "استمرار العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان والجيش والشعب يزيد المؤسسة العسكرية صلابة وإصرارًا على التصدي لهذه الاعتداءات"، مشيرًا إلى أن "هذه الهجمات تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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