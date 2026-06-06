https://sarabic.ae/20260606/الكرملين-حول-مشاركة-الوفد-الأمريكي-في-منتدى-بطرسبورغ-الدولي-خطوة-إيجابية-1114122227.html
الكرملين حول مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبورغ الدولي: خطوة إيجابية
الكرملين حول مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبورغ الدولي: خطوة إيجابية
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن وصول الوفد الأمريكي إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعد تطورًا إيجابيًا، لكن لا ينبغي... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T14:45+0000
2026-06-06T14:45+0000
2026-06-06T14:45+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال بيسكوف في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية على هامش المنتدى: "إنّ وصول الأمريكيين إلى هنا، بلا شك، تطور إيجابي، ويمكن الترحيب به، كونه منتدى اقتصاديًا دوليًا. لكنني لا أرى داعيًا للمبالغة في أهمية هذه الزيارة في هذه المرحلة".ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن "مشاركة الوفد الأمريكي والممثلين الأوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أمر مرحب به".
https://sarabic.ae/20260606/سكوت-ريتر-عن-خطاب-بوتين-كلما-استمعت-إليه-أكثر-كلما-زاد-تقديري-لقيادته-1114121141.html
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روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الكرملين حول مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبورغ الدولي: خطوة إيجابية
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن وصول الوفد الأمريكي إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعد تطورًا إيجابيًا، لكن لا ينبغي المبالغة في أهميته.
وقال بيسكوف في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية على هامش المنتدى: "إنّ وصول الأمريكيين إلى هنا، بلا شك، تطور إيجابي، ويمكن الترحيب به، كونه منتدى اقتصاديًا دوليًا. لكنني لا أرى داعيًا للمبالغة في أهمية هذه الزيارة في هذه المرحلة".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.
ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
وأضاف الرئيس الروسي: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".
وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن "مشاركة الوفد الأمريكي والممثلين الأوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أمر مرحب به".