https://sarabic.ae/20260606/الكرملين-حول-مشاركة-الوفد-الأمريكي-في-منتدى-بطرسبورغ-الدولي-خطوة-إيجابية-1114122227.html

الكرملين حول مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبورغ الدولي: خطوة إيجابية

الكرملين حول مشاركة الوفد الأمريكي في منتدى بطرسبورغ الدولي: خطوة إيجابية

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن وصول الوفد الأمريكي إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعد تطورًا إيجابيًا، لكن لا ينبغي... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T14:45+0000

2026-06-06T14:45+0000

2026-06-06T14:45+0000

روسيا

العالم

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال بيسكوف في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية على هامش المنتدى: "إنّ وصول الأمريكيين إلى هنا، بلا شك، تطور إيجابي، ويمكن الترحيب به، كونه منتدى اقتصاديًا دوليًا. لكنني لا أرى داعيًا للمبالغة في أهمية هذه الزيارة في هذه المرحلة".ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، إن "مشاركة الوفد الأمريكي والممثلين الأوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، أمر مرحب به".

https://sarabic.ae/20260606/سكوت-ريتر-عن-خطاب-بوتين-كلما-استمعت-إليه-أكثر-كلما-زاد-تقديري-لقيادته-1114121141.html

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روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي