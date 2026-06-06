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https://sarabic.ae/20260606/سكوت-ريتر-عن-خطاب-بوتين-كلما-استمعت-إليه-أكثر-كلما-زاد-تقديري-لقيادته-1114121141.html
سكوت ريتر عن خطاب بوتين: كلما استمعت إليه أكثر... كلما زاد تقديري لقيادته
سكوت ريتر عن خطاب بوتين: كلما استمعت إليه أكثر... كلما زاد تقديري لقيادته
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، عن خطاب بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي، أنه "كلما استمعت إليه أكثر، كلما زاد تقديري لقيادته لأنه رجل... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T13:35+0000
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وأضاف ريتر في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الطرح الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارة عن رؤية للمستقبل، لقد رأينا رجلاً لن يسمح للحرب بأن تحدد هويته أو هوية روسيا".وأشار أيضا إلى أن "مهمة بوتين الأساسية لم تكن أن يكون رئيساً في زمن الحرب، كانت مهمته الأساسية أن يكون رئيساً يقود روسيا نحو طريق الازدهار".وقال أيضا: "فيما يتعلق بالعقوبات بعيدة المدى وقصف المنشآت النفطية الروسية التي أمر بها زيلينسكي، أوضح فلاديمير بوتين وجهة نظره قائلاً: الأمر يضرنا، لكنه لا يشل حركتنا؛ إنه ليس تهديدًا وجوديًا".وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هل كان لدينا الحق في الاعتراف بهما؟ نعم، كان لدينا الحق. ونحن فعلنا ذلك. نحن لا نخالف ميثاق الأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سكوت ريتر عن خطاب بوتين: كلما استمعت إليه أكثر... كلما زاد تقديري لقيادته

13:35 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousovضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر
ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، عن خطاب بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي، أنه "كلما استمعت إليه أكثر، كلما زاد تقديري لقيادته لأنه رجل يهتم حقاً بمصالح روسيا".
وأضاف ريتر في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الطرح الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارة عن رؤية للمستقبل، لقد رأينا رجلاً لن يسمح للحرب بأن تحدد هويته أو هوية روسيا".
ووفقا للخبير العسكري، فإنه "كلما استمعت إلى الخطاب (خطاب بوتين) أكثر، زاد تقديري لقيادته، لأنه رجل يسعى بصدق لتحقيق المصالح العليا لروسيا".
وأشار أيضا إلى أن "مهمة بوتين الأساسية لم تكن أن يكون رئيساً في زمن الحرب، كانت مهمته الأساسية أن يكون رئيساً يقود روسيا نحو طريق الازدهار".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار
11:26 GMT
وقال أيضا: "فيما يتعلق بالعقوبات بعيدة المدى وقصف المنشآت النفطية الروسية التي أمر بها زيلينسكي، أوضح فلاديمير بوتين وجهة نظره قائلاً: الأمر يضرنا، لكنه لا يشل حركتنا؛ إنه ليس تهديدًا وجوديًا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن بلاده كانت تمتلك الحق القانوني الكامل للاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تتناقض بأي شكل من الأشكال مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هل كان لدينا الحق في الاعتراف بهما؟ نعم، كان لدينا الحق. ونحن فعلنا ذلك. نحن لا نخالف ميثاق الأمم المتحدة".
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