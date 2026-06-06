https://sarabic.ae/20260606/سكوت-ريتر-عن-خطاب-بوتين-كلما-استمعت-إليه-أكثر-كلما-زاد-تقديري-لقيادته-1114121141.html

سكوت ريتر عن خطاب بوتين: كلما استمعت إليه أكثر... كلما زاد تقديري لقيادته

سكوت ريتر عن خطاب بوتين: كلما استمعت إليه أكثر... كلما زاد تقديري لقيادته

سبوتنيك عربي

ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، عن خطاب بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي، أنه "كلما استمعت إليه أكثر، كلما زاد تقديري لقيادته لأنه رجل... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T13:35+0000

2026-06-06T13:35+0000

2026-06-06T13:35+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ريتر في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الطرح الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارة عن رؤية للمستقبل، لقد رأينا رجلاً لن يسمح للحرب بأن تحدد هويته أو هوية روسيا".وأشار أيضا إلى أن "مهمة بوتين الأساسية لم تكن أن يكون رئيساً في زمن الحرب، كانت مهمته الأساسية أن يكون رئيساً يقود روسيا نحو طريق الازدهار".وقال أيضا: "فيما يتعلق بالعقوبات بعيدة المدى وقصف المنشآت النفطية الروسية التي أمر بها زيلينسكي، أوضح فلاديمير بوتين وجهة نظره قائلاً: الأمر يضرنا، لكنه لا يشل حركتنا؛ إنه ليس تهديدًا وجوديًا".وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هل كان لدينا الحق في الاعتراف بهما؟ نعم، كان لدينا الحق. ونحن فعلنا ذلك. نحن لا نخالف ميثاق الأمم المتحدة".

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