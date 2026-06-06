https://sarabic.ae/20260606/لماذا-يرى-البعض-الأشباح-دون-غيرهم؟-دراسة-تكشف-3-عوامل-قد-تخدع-الدماغ-البشري-1114125501.html

لماذا يرى البعض "الأشباح" دون غيرهم؟ دراسة تكشف 3 عوامل قد تخدع الدماغ البشري

لماذا يرى البعض "الأشباح" دون غيرهم؟ دراسة تكشف 3 عوامل قد تخدع الدماغ البشري

سبوتنيك عربي

كشفت ميليسا مافيو، أستاذة علم النفس بجامعة وايك فورست الأمريكية، في كتابها الجديد "علم الخوارق" (Science of the Supernatural)، عن تفسيرات علمية ونفسية لتجارب... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T16:26+0000

2026-06-06T16:26+0000

2026-06-06T16:31+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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ووفقًا لموقع "لايف ساينس"، تعزو الباحثة هذه الظاهرة إلى تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على إدراك الدماغ وتفسّر هذه التجارب بشكل خاطئ:1- المحفزات البيئية والمغناطيسية تشير دراسات إلى أن بعض المواقع المعروفة بـ"الأماكن المسكونة" قد تشهد تقلبات في الحقول الكهرومغناطيسية. 2- الاضطرابات العصبية والنشاط الدماغي يرتبط تحفيز منطقة "الملتقى الصدغي الجداري" في الدماغ، المسؤولة عن إدراك الجسد والوعي الذاتي، بظهور هلاوس تتمثل في الإحساس بوجود "شخصية ظل". 3- الإيمان المسبق بالظواهر الخارقة تؤكد مافيو أن الاعتقاد المسبق بالخوارق يلعب دورًا محوريًا في تشكيل التجربة، إذ يعمل كعامل يربط بين المؤثرات العصبية والبيئية. ففي تجربة علمية داخل مسرح مهجور، لم تُسجل أي مشاهدات غير معتادة سوى لدى الأشخاص الذين أُبلغوا مسبقًا بأن المكان "مسكون". وتخلص الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر ميلاً للتفكير "السحري"، عند تعرضهم لعوامل بيئية أو عصبية مثل اضطرابات النوم أو التغيرات الكهرومغناطيسية، يكونون أكثر عرضة لتفسير هذه التجارب على أنها مشاهدات لأشباح، في ظل غياب تفسير علمي مباشر لها.

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