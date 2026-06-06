https://sarabic.ae/20260606/مصر-تطالب-بانسحاب-إسرائيلي-كامل-وفوري-من-كافة-الأراضي-اللبنانية--1114126324.html

مصر تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل وفوري من كافة الأراضي اللبنانية

مصر تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل وفوري من كافة الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي "الغاشم" الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، الذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري، معتبرة أنه يمثل... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T17:11+0000

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرةً من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وشددت مصر على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية