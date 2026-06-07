https://sarabic.ae/20260607/استحواذات-وعقود-بملايين-الدولارات-أبرز-صفقات-الحفر-العربية-في-مايو-2026-1114134853.html
استحواذات وعقود بملايين الدولارات.. أبرز صفقات الحفر العربية في مايو 2026
استحواذات وعقود بملايين الدولارات.. أبرز صفقات الحفر العربية في مايو 2026
سبوتنيك عربي
شهد قطاع الحفر والطاقة في العالم العربي، خلال شهر مايو/ أيار 2026، موجة توسع قوية من الصفقات والعقود، شملت استحواذات مباشرة وتمديدات طويلة الأجل ومشروعات تطوير... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T06:54+0000
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وتصدّرت شركات الخليج العربي المشهد، إذ عززت شركة "أدنوك" للحفر حضورها الإقليمي من خلال الاستحواذ على 80% من شركة "إم بي للخدمات البترولية" العُمانية، في صفقة تدعم توسعها التشغيلي في أسواق الخليج، وترفع أسطولها إلى مستويات قياسية مدعومة بأصول تشغيلية تشمل حفارات ووحدات خدمات متكاملة تعمل في دول عدة.كما واصلت "أديس" القابضة السعودية توسعها الخارجي عبر سلسلة عقود في أفريقيا وأوروبا، أبرزها عقود حفر بحري في نيجيريا وصفقات تشغيل وتمديد منصات في بحر الشمال بهولندا، إلى جانب اتفاقيات تشغيل كبرى مع مجموعات طاقة إقليمية، ما يعكس إستراتيجية توسع جغرافية متسارعة في الأسواق عالية الطلب، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.وامتدت الحركة الاستثمارية إلى مصر، إذ حصلت شركة "تاغ أويل" على تجهيزات لحفر بئر جديدة في حقل "بدر" بالصحراء الغربية لاستهداف تكوينات جيولوجية واعدة، في حين شهد الأردن إطلاق برنامج جديد لحفر 3 آبار غاز ضمن خطة تطوير حقل "الريشة"، الهادفة إلى رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وتعكس هذه الصفقات مجتمعة تحولًا واضحًا في إستراتيجيات شركات الحفر العربية، من التركيز على الأسواق التقليدية إلى التوسع الإقليمي والدولي، مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل تنافس متزايد على فرص الطاقة عالميًا.
https://sarabic.ae/20260606/أكبر-صفقات-الكهرباء-في-مايو-2026-دولتان-عربيتان-في-قلب-المنافسة-العالمية-1114110156.html
https://sarabic.ae/20260524/بالذكاء-الاصطناعي-الصين-تحول-منطقة-مستحيلة-الحفر-إلى-حقل-غاز-ضخم-1113698833.html
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اقتصاد, مصر, سلطنة عمان, السعودية, أخبار الأردن, العالم العربي
اقتصاد, مصر, سلطنة عمان, السعودية, أخبار الأردن, العالم العربي
استحواذات وعقود بملايين الدولارات.. أبرز صفقات الحفر العربية في مايو 2026
شهد قطاع الحفر والطاقة في العالم العربي، خلال شهر مايو/ أيار 2026، موجة توسع قوية من الصفقات والعقود، شملت استحواذات مباشرة وتمديدات طويلة الأجل ومشروعات تطوير حقول، بقيم إجمالية تُقدّر بمئات الملايين إلى مليارات الدولارات، وسط استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وتصدّرت شركات الخليج العربي المشهد، إذ عززت شركة "أدنوك" للحفر حضورها الإقليمي من خلال الاستحواذ على 80% من شركة "إم بي للخدمات البترولية" العُمانية، في صفقة تدعم توسعها التشغيلي في أسواق الخليج، وترفع أسطولها إلى مستويات قياسية مدعومة بأصول تشغيلية تشمل حفارات ووحدات خدمات متكاملة تعمل في دول عدة.
كما واصلت "أديس" القابضة السعودية توسعها الخارجي عبر سلسلة عقود في أفريقيا وأوروبا، أبرزها عقود حفر بحري في نيجيريا وصفقات تشغيل وتمديد منصات في بحر الشمال بهولندا، إلى جانب اتفاقيات تشغيل كبرى مع مجموعات طاقة إقليمية، ما يعكس إستراتيجية توسع جغرافية متسارعة في الأسواق عالية الطلب، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
وفي سلطنة عمان، برزت صفقة إستراتيجية بين شركة تنمية نفط عمان وشركة "أبراج" لخدمات الطاقة لتقديم خدمات التكسير المائي، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة الاستخلاص من الحقول التقليدية باستخدام تقنيات متقدمة، بينما تعزز هذه الخطوة دور الشركات المحلية في تطوير قطاع الخدمات النفطية.
وامتدت الحركة الاستثمارية إلى مصر، إذ حصلت شركة "تاغ أويل" على تجهيزات لحفر بئر جديدة في حقل "بدر" بالصحراء الغربية لاستهداف تكوينات جيولوجية واعدة، في حين شهد الأردن إطلاق برنامج جديد لحفر 3 آبار غاز ضمن خطة تطوير حقل "الريشة"، الهادفة إلى رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتعكس هذه الصفقات مجتمعة تحولًا واضحًا في إستراتيجيات شركات الحفر العربية، من التركيز على الأسواق التقليدية إلى التوسع الإقليمي والدولي، مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل تنافس متزايد على فرص الطاقة عالميًا.