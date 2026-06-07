https://sarabic.ae/20260607/تصريح-إيراني-جديد-عن-إصابة-خامنئي-خلال-حرب-رمضان-1114137435.html
تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"
تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"
سبوتنيك عربي
كشف عضو "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أحمد خاتمي، أن المرشد مجتبى خامنئي، "تعرض للإصابة بجروح بالغة في ساقه خلال حرب رمضان (فبراير 2026)"، مشيرًا إلى أن "حالته... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خاتمي، في حديثه عن الحالة الصحية لخامنئي، أمس السبت، إن "الإصابة وقعت خلال الهجوم في اليوم الأول من حرب رمضان، وكانت شديدة لدرجة أثارت مخاوف من احتمال البتر، إلا أن التدخل الطبي حال دون ذلك"، وفقا لوكالة أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية.وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"
كشف عضو "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أحمد خاتمي، أن المرشد مجتبى خامنئي، "تعرض للإصابة بجروح بالغة في ساقه خلال حرب رمضان (فبراير 2026)"، مشيرًا إلى أن "حالته كانت في مرحلة خطيرة وصلت إلى حد احتمال بتر الساق، قبل أن تنجح الجهود الطبية في إنقاذها وتحسين وضعه الصحي"، وفق تعبيره.
وقال خاتمي، في حديثه عن الحالة الصحية لخامنئي، أمس السبت، إن "الإصابة وقعت خلال الهجوم في اليوم الأول من حرب رمضان، وكانت شديدة لدرجة أثارت مخاوف من احتمال البتر، إلا أن التدخل الطبي حال دون ذلك"، وفقا لوكالة
أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية.
وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، أصيب بجروح
ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.