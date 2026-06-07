تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260607/تصريح-إيراني-جديد-عن-إصابة-خامنئي-خلال-حرب-رمضان-1114137435.html
تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"
تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"
سبوتنيك عربي
كشف عضو "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أحمد خاتمي، أن المرشد مجتبى خامنئي، "تعرض للإصابة بجروح بالغة في ساقه خلال حرب رمضان (فبراير 2026)"، مشيرًا إلى أن "حالته... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T10:18+0000
2026-06-07T10:18+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114137278_0:0:1877:1055_1920x0_80_0_0_fdec6f3e4db548aa1976222ba8e8c0c9.jpg
وقال خاتمي، في حديثه عن الحالة الصحية لخامنئي، أمس السبت، إن "الإصابة وقعت خلال الهجوم في اليوم الأول من حرب رمضان، وكانت شديدة لدرجة أثارت مخاوف من احتمال البتر، إلا أن التدخل الطبي حال دون ذلك"، وفقا لوكالة أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية.وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114137278_28:0:1695:1250_1920x0_80_0_0_3bbb4b6077cd4532f12b4de8daad8ea4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تصريح إيراني جديد عن إصابة خامنئي خلال "حرب رمضان"

10:18 GMT 07.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourلافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026
لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
تابعنا عبر
كشف عضو "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أحمد خاتمي، أن المرشد مجتبى خامنئي، "تعرض للإصابة بجروح بالغة في ساقه خلال حرب رمضان (فبراير 2026)"، مشيرًا إلى أن "حالته كانت في مرحلة خطيرة وصلت إلى حد احتمال بتر الساق، قبل أن تنجح الجهود الطبية في إنقاذها وتحسين وضعه الصحي"، وفق تعبيره.
وقال خاتمي، في حديثه عن الحالة الصحية لخامنئي، أمس السبت، إن "الإصابة وقعت خلال الهجوم في اليوم الأول من حرب رمضان، وكانت شديدة لدرجة أثارت مخاوف من احتمال البتر، إلا أن التدخل الطبي حال دون ذلك"، وفقا لوكالة أنباء "خبر أونلاين" الإيرانية.
وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط
4 يونيو, 08:45 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала