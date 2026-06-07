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وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره القطري أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد الإقليمي
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره القطري أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لبحث سبل تعزيز العلاقات... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، شهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.كما تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود التي تبذلها القاهرة والدوحة لدعم الحلول الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة. كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن القومي العربي.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة الماضية، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر عدة أيام، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن الوفد يترأسه رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، ويضم رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.وأشارت الحركة إلى أن الوفد سيعقد أيضًا لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف بلورة موقف وطني موحد تجاه القضايا المطروحة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الشعب الفلسطيني.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره القطري أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد الإقليمي
استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية.
ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، شهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية
، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود التي تبذلها القاهرة والدوحة لدعم الحلول الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الوزيران على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة المطروحة بشأن قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من أداء مهامها.
كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية
بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن القومي العربي.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة الماضية، وصول وفد من قيادتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لبدء جولة جديدة من المفاوضات تستمر عدة أيام، بهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وقالت الحركة
، في بيان صحفي، إن الوفد يترأسه رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، ويضم رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران وغازي حمد.
وأضافت أن الوفد سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء لمناقشة استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
، ووقف ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على قطاع غزة، إلى جانب بحث الآليات المناسبة للشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشارت الحركة إلى أن الوفد سيعقد أيضًا لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف بلورة موقف وطني موحد تجاه القضايا المطروحة، والتوافق على سبل التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية
انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب
في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.