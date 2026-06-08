https://sarabic.ae/20260608/ارتفاع-حصيلة-زلزال-الفلبين-إلى-15-قتيلا-وتحذيرات-من-تسونامي-1114165789.html
ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي
ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 15 قتيلًا، إلى جانب إصابة 129 شخصًا، بحسب ما أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، وسط استمرار عمليات... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:57+0000
2026-06-08T12:57+0000
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ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، في منطقة مينداناو جنوبي البلاد، وتحديدًا على بعد 26 كيلومترًا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأفادت السلطات بأن 12 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة سوكسكسارغين، بينما سُجلت 3 وفيات أخرى في مدينة دافاو، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة بين المدنيين.وشهدت المنطقة بعد الزلزال الرئيسي نحو 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان، في ظل تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المناطق الساحلية والدول المجاورة.وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية المتكررة.
https://sarabic.ae/20260126/غرق-عبارة-قبالة-سواحل-الفلبين-يخلف-سبعة-قتلى-وإنقاذ-أكثر-من-مئتي-شخص-1109631146.html
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الفلبين, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الفلبين, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 15 قتيلًا، إلى جانب إصابة 129 شخصًا، بحسب ما أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، وسط استمرار عمليات البحث وتقييم الأضرار.
ووقع الزلزال،
الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، في منطقة مينداناو جنوبي البلاد، وتحديدًا على بعد 26 كيلومترًا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأفادت السلطات بأن 12 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة سوكسكسارغين، بينما سُجلت 3 وفيات أخرى في مدينة دافاو، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة بين المدنيين.
وشهدت المنطقة بعد الزلزال الرئيسي نحو 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان، في ظل تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المناطق الساحلية والدول المجاورة.
وفي هذا السياق، سجلت محطات رصد التسونامي ارتفاع أمواج وصلت إلى نحو متر واحد في بعض المناطق، فيما أصدرت دول عدة في المحيط الهادئ، من بينها اليابان وإندونيسيا، تحذيرات مبكرة من احتمال تأثر سواحلها.
وتقع الفلبين
ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية المتكررة.