ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا و السعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260608/ارتفاع-حصيلة-زلزال-الفلبين-إلى-15-قتيلا-وتحذيرات-من-تسونامي-1114165789.html
ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي
ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 15 قتيلًا، إلى جانب إصابة 129 شخصًا، بحسب ما أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، وسط استمرار عمليات... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:57+0000
2026-06-08T12:57+0000
الفلبين
زلزال
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071730112_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_f1c1b72930e34e3b1ff686b2291acb54.jpg
ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، في منطقة مينداناو جنوبي البلاد، وتحديدًا على بعد 26 كيلومترًا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأفادت السلطات بأن 12 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة سوكسكسارغين، بينما سُجلت 3 وفيات أخرى في مدينة دافاو، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة بين المدنيين.وشهدت المنطقة بعد الزلزال الرئيسي نحو 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان، في ظل تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المناطق الساحلية والدول المجاورة.وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية المتكررة.
https://sarabic.ae/20260126/غرق-عبارة-قبالة-سواحل-الفلبين-يخلف-سبعة-قتلى-وإنقاذ-أكثر-من-مئتي-شخص-1109631146.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071730112_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_369794e7984e54d74071dd67dc1229fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفلبين, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الفلبين, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 15 قتيلا وتحذيرات من تسونامي

12:57 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Harley Palangchaoسقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022
سقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Harley Palangchao
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 15 قتيلًا، إلى جانب إصابة 129 شخصًا، بحسب ما أعلن مكتب الدفاع المدني الفلبيني، وسط استمرار عمليات البحث وتقييم الأضرار.
ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، في منطقة مينداناو جنوبي البلاد، وتحديدًا على بعد 26 كيلومترًا جنوب غربي بلدة كابلالان في إقليم سارانغاني، وعلى عمق 55.2 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأفادت السلطات بأن 12 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة سوكسكسارغين، بينما سُجلت 3 وفيات أخرى في مدينة دافاو، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة بين المدنيين.
صورة أرشيفيىة.. غرق عبارة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
غرق عبارة قبالة سواحل الفلبين يخلف 7 قتلى وإنقاذ أكثر من 200 شخص
26 يناير, 01:53 GMT
وشهدت المنطقة بعد الزلزال الرئيسي نحو 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.6 و6.5 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان، في ظل تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في المناطق الساحلية والدول المجاورة.

وفي هذا السياق، سجلت محطات رصد التسونامي ارتفاع أمواج وصلت إلى نحو متر واحد في بعض المناطق، فيما أصدرت دول عدة في المحيط الهادئ، من بينها اليابان وإندونيسيا، تحذيرات مبكرة من احتمال تأثر سواحلها.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية المتكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала