https://sarabic.ae/20260608/الحوار-المهيكل-في-ليبيا-توافقات-تبحث-عن-التنفيذ-وانتقادات-تشكك-في-جدوى-المسار-1114160460.html

"الحوار المهيكل" في ليبيا... توافقات تبحث عن التنفيذ وانتقادات تشكك في جدوى المسار

"الحوار المهيكل" في ليبيا... توافقات تبحث عن التنفيذ وانتقادات تشكك في جدوى المسار

سبوتنيك عربي

في خطوة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا، اختتمت أعمال "الحوار المهيكل" الذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد أشهر... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T10:07+0000

2026-06-08T10:07+0000

2026-06-08T10:08+0000

أخبار ليبيا اليوم

بعثة أممية

الحوار الليبي - الليبي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/12/1063837767_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2adbe43015b78abd46515a39da9846b0.jpg

وأسفرت هذه العملية عن مجموعة من التوصيات التي تستهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، ومعالجة عدد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان التي لا تزال تعيق مسار الاستقرار في البلاد.وأكد أن "هذه الآليات لم تتجاوز إطار إطالة أمد الأزمة وإدارة تداعياتها، بعيدا عن معالجة جذورها والوصول إلى حلول نهائية ومستدامة".وأضاف شلوف: "مخرجات "الحوار المهيكل" جاءت بعد تجارب سابقة، من بينها اللجان الاستشارية، واقتصرت على بيانات وتوصيات غير ملزمة"، مشيرًا إلى أنها "تتشابه في مضمونها ولغتها العامة مع الكثير من المبادرات والبيانات التي صدرت عن مؤسسات المجتمع المدني خلال السنوات الماضية، دون أن تنعكس بحسب رأيه في صورة نتائج عملية أو تغييرات ملموسة على أرض الواقع".وحسب شلوف: "استمرار التعويل على مثل هذه الآليات يثير الكثير من التساؤلات، حيث يتم اختيار المشاركين في هذه الحوارات دون وجود معايير واضحة ومعلنة، وأن البعثة الأممية تسعى إلى تأمين الدعم والتمويل لهذه المسارات من عدد من الدول المهتمة بالشأن الليبي".وأشار إلى أن "دولة قطر تولت تمويل الحوار المهيكل الحالي، في حين موّلت ألمانيا سابقا حوار لجنة الـ75، كما استضافت المملكة المغربية ومولت مسار حوار الصخيرات".وحذر شلوف من "استمرار ما وصفه بسياسة "تجميد النزاع" التي تنتهجها البعثة الأممية في التعامل مع الملف الليبي"، معتبرًا أن "هذا النهج قد يقود البلاد إلى سيناريو مشابه لما حدث في قبرص، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة دون تسوية نهائية".محطة مهمةوفي حديث مماثل لـ"سبوتنيك"، قال عضو الحوار المهيكل، موسى علي ونتيتي: "اختتام أعمال الحوار المُهيكل حول العملية السياسية في ليبيا يمثل محطة مهمة في مسار البحث عن حلول وطنية للأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحوار جمع نخبة من الليبيين والليبيات من مختلف مناطق البلاد وخلفياتها السياسية والاجتماعية والمهنية، في إطار جهود تسعى إلى بلورة رؤى وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية".وأوضح أن "مخرجات الحوار أكدت على عدد من الأولويات الوطنية التي تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، وفي مقدمتها ملفات المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تهيئة الظروف السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتمنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة".وفيما يتعلق بالشأن المحلي، بيّن ونتيتي أن "مخرجات الحوار أكدت ضرورة تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين في مختلف المدن والمناطق الليبية".وأكد ونتيتي أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية وإصلاحات ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وموحدة وقادرة على توفير الأمن والعدالة والازدهار لجميع مواطنيها".

https://sarabic.ae/20260503/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-بين-إدارة-الأزمة-وتعقيدات-الحل-1113080862.html

https://sarabic.ae/20260422/المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-يخاطب-غوتيريش-محذرًا-من-انحراف-مسار-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا---1112782498.html

https://sarabic.ae/20260604/بعثة-الأمم-المتحدة-تنفي-مزاعم-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-وتحذر-من-حملات-التضليل-وخطاب-الكراهية-1114067814.html

https://sarabic.ae/20260602/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تبدي-قلقها-من-تصاعد-المعلومات-المضللة-وخطاب-التحريض-1113956490.html

https://sarabic.ae/20260503/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-التضييق-على-الإعلام-يقوض-الثقة-ويهدد-المسار-السياسي-في-البلاد-1113081191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, بعثة أممية, الحوار الليبي - الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري