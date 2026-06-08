https://sarabic.ae/20260608/الرئيس-اللبناني-لن-ألتقي-نتنياهو-قبل-التوصل-إلى-اتفاق-لإنهاء-الحرب-1114177563.html
الرئيس اللبناني: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
الرئيس اللبناني: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، عن وجود مفاوضات جارية حالياً للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عون، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، إن "لبنان يوجه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً"، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة النزاعات القائمة.وفي حديثه عن "حزب الله"، اعتبر عون، أن الحزب نشأ كرد فعل على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مشيراً إلى أن الحرب كان ينبغي أن تنتهي عام 2000 بعد تحقيق الهدف الذي وُجد السلاح من أجله آنذاك، لكنه أضاف أن الحزب ارتكب لاحقاً "أخطاء استراتيجية.وأكد الرئيس اللبناني، أن معالجة ملف السلاح تتطلب إزالة الأسباب التي أدت إلى وجوده، موضحاً أن التقدم في هذا الملف يستوجب وضع استراتيجية متكاملة تعالج جذور المشكلة.وتطرق عون إلى طبيعة الحروب غير المتكافئة، مشيراً إلى أن هذا النوع من المواجهات لا يحتاج بالضرورة إلى إمكانات عسكرية ضخمة، بل قد يعتمد على عمليات خلف خطوط العدو وحروب استنزاف مكلفة، لافتاً إلى وجود العديد من الأمثلة التاريخية على ذلك.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس اللبناني: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، عن وجود مفاوضات جارية حالياً للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وقال عون، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، إن "لبنان يوجه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً"، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة النزاعات القائمة.
وفي حديثه عن "حزب الله"، اعتبر عون، أن الحزب نشأ كرد فعل على الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مشيراً إلى أن الحرب كان ينبغي أن تنتهي عام 2000 بعد تحقيق الهدف الذي وُجد السلاح من أجله آنذاك، لكنه أضاف أن الحزب ارتكب لاحقاً "أخطاء استراتيجية.
وأكد الرئيس اللبناني، أن معالجة ملف السلاح تتطلب إزالة الأسباب التي أدت إلى وجوده، موضحاً أن التقدم في هذا الملف يستوجب وضع استراتيجية متكاملة تعالج جذور المشكلة.
وحذر الرئيس اللبناني، من أنه "إذا لم يوافق حزب الله على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيبتعد عنه الشعب"، مؤكدا سعى بلاده لعلاقة جيدة مع إيران، لكن عليها ألا تتدخل في الشؤون اللبنانية وتدمير بلدنا من أجل مصالحها".
وتطرق عون إلى طبيعة الحروب غير المتكافئة، مشيراً إلى أن هذا النوع من المواجهات لا يحتاج بالضرورة إلى إمكانات عسكرية ضخمة، بل قد يعتمد على عمليات خلف خطوط العدو وحروب استنزاف مكلفة، لافتاً إلى وجود العديد من الأمثلة التاريخية على ذلك.
ودخل وقف إطلاق النار
بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.