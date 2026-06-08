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السعودية تنفي استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج

السعودية تنفي استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج

سبوتنيك عربي

صرّحت وزارة الدفاع السعودية بأن ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج للاستهداف غير صحيح. 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T14:24+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن، تركي المالكي، إن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشؤون-السياسية-الساحة-اللبنانية-تستخدم-كورقة-ضغط-على-إيران-1114165221.html

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