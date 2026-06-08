https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشؤون-السياسية-الساحة-اللبنانية-تستخدم-كورقة-ضغط-على-إيران-1114165221.html

باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران

باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران

سبوتنيك عربي

أفاد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور أحمد الشحات، بأن "إسرائيل تستخدم الساحة اللبنانية كورقة ضغط على إيران"، مشيرًا إلى أن "استهداف الضاحية... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T12:36+0000

2026-06-08T12:36+0000

2026-06-08T12:36+0000

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وقال الشحات، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، في ما يتعلق بتوزيع الأدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة: "الأمر لا يرقى إلى مستوى التمرد الكامل، بل يندرج ضمن إطار من التوافق والتحايل السياسي، يُظهر أن التحركات الإسرائيلية وكأنها تجري خلافًا لرغبة واشنطن، رغم أن إسرائيل غالبًا ما تتجاوز الاتفاقات القائمة بين الجانبين".وحول الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، واحتمال انزلاق المشهد إلى تصعيد أوسع وعودة الحرب، رأى الشحات أن "مسار التفاوض سيفرض نفسه في نهاية المطاف، وإن لم يكن ذلك بسهولة، في ظل التحديات وتعقد البيئة التفاوضية وتمسك كل طرف بثوابته". وأشار إلى أن "مساحة عدم الثقة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز جميع النقاط الخلافية العالقة بينهما، ولا سيما في ظل استمرار سيطرة النظام الإيراني والحرس الثوري على إيران"، معتبرًا أن "حرب المضائق والممرات المائية تمثل أحد أهم أركان الصراع، لما أوجدته من حالة ندّية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وما أحدثته من حالة ارتباك عالمي".وأكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية أن "المسار التفاوضي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، إلا أن جميع الأطراف تسعى إلى فرض وقائع ميدانية تعزز مواقعها على طاولة المفاوضات". وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدةالخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران

https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html

https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html

https://sarabic.ae/20260608/إيران-تقارير-تجسس-إسرائيل-على-أمريكا-دليل-على-عدم-إيمانها-بالمسار-الدبلوماسي-1114158165.html

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