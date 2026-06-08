باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشؤون-السياسية-الساحة-اللبنانية-تستخدم-كورقة-ضغط-على-إيران-1114165221.html
باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران
باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران
سبوتنيك عربي
أفاد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور أحمد الشحات، بأن "إسرائيل تستخدم الساحة اللبنانية كورقة ضغط على إيران"، مشيرًا إلى أن "استهداف الضاحية... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:36+0000
2026-06-08T12:36+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار لبنان
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113963222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1eaf70a16106a468d8f584fc310c9cc.jpg
وقال الشحات، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، في ما يتعلق بتوزيع الأدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة: "الأمر لا يرقى إلى مستوى التمرد الكامل، بل يندرج ضمن إطار من التوافق والتحايل السياسي، يُظهر أن التحركات الإسرائيلية وكأنها تجري خلافًا لرغبة واشنطن، رغم أن إسرائيل غالبًا ما تتجاوز الاتفاقات القائمة بين الجانبين".وحول الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، واحتمال انزلاق المشهد إلى تصعيد أوسع وعودة الحرب، رأى الشحات أن "مسار التفاوض سيفرض نفسه في نهاية المطاف، وإن لم يكن ذلك بسهولة، في ظل التحديات وتعقد البيئة التفاوضية وتمسك كل طرف بثوابته". وأشار إلى أن "مساحة عدم الثقة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز جميع النقاط الخلافية العالقة بينهما، ولا سيما في ظل استمرار سيطرة النظام الإيراني والحرس الثوري على إيران"، معتبرًا أن "حرب المضائق والممرات المائية تمثل أحد أهم أركان الصراع، لما أوجدته من حالة ندّية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وما أحدثته من حالة ارتباك عالمي".وأكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية أن "المسار التفاوضي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، إلا أن جميع الأطراف تسعى إلى فرض وقائع ميدانية تعزز مواقعها على طاولة المفاوضات". وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدةالخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
https://sarabic.ae/20260608/إيران-تقارير-تجسس-إسرائيل-على-أمريكا-دليل-على-عدم-إيمانها-بالمسار-الدبلوماسي-1114158165.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113963222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bdd6a5938ea97367f582196baae36e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, حصري
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, حصري

باحث في الشؤون السياسية: الساحة اللبنانية تستخدم كورقة ضغط على إيران

12:36 GMT 08.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
أفاد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور أحمد الشحات، بأن "إسرائيل تستخدم الساحة اللبنانية كورقة ضغط على إيران"، مشيرًا إلى أن "استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، يندرج ضمن محاولات التأثير على مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".
وقال الشحات، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، في ما يتعلق بتوزيع الأدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة: "الأمر لا يرقى إلى مستوى التمرد الكامل، بل يندرج ضمن إطار من التوافق والتحايل السياسي، يُظهر أن التحركات الإسرائيلية وكأنها تجري خلافًا لرغبة واشنطن، رغم أن إسرائيل غالبًا ما تتجاوز الاتفاقات القائمة بين الجانبين".

وأضاف أن "إسرائيل فشلت في فصل لبنان عن مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع إصرار إيران على تضمين لبنان فيه"، لافتًا إلى أن "استخدام إسرائيل للضغط على إيران عبر الساحة اللبنانية يشكّل وسيلة ردع جديدة، لتتدخل واشنطن لاحقًا من أجل إيقاف هذه المنهجية العدائية ضمن إطار التهدئة والهدن، لا عبر قرارات حاسمة".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
09:56 GMT
وحول الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، واحتمال انزلاق المشهد إلى تصعيد أوسع وعودة الحرب، رأى الشحات أن "مسار التفاوض سيفرض نفسه في نهاية المطاف، وإن لم يكن ذلك بسهولة، في ظل التحديات وتعقد البيئة التفاوضية وتمسك كل طرف بثوابته".

واعتبر أن "الجبهة اللبنانية قد تشكل مؤشرًا للتصعيد إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من ضبط إسرائيل".

وأشار إلى أن "مساحة عدم الثقة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز جميع النقاط الخلافية العالقة بينهما، ولا سيما في ظل استمرار سيطرة النظام الإيراني والحرس الثوري على إيران"، معتبرًا أن "حرب المضائق والممرات المائية تمثل أحد أهم أركان الصراع، لما أوجدته من حالة ندّية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وما أحدثته من حالة ارتباك عالمي".
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
وسائط متعددة
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
09:46 GMT
وأكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية أن "المسار التفاوضي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، إلا أن جميع الأطراف تسعى إلى فرض وقائع ميدانية تعزز مواقعها على طاولة المفاوضات".

ورأى الشحات أن "الصراع قد يتخذ منحى تصعيديًا نتيجة حالة العناد الإستراتيجي بين الأطراف"، مشددًا أن "الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب لن تتوقف، رغم محاولات إسرائيل تعقيد مسار التفاوض، والتي قد تتجلى بصورة أكبر عبر الساحة اللبنانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي
08:17 GMT
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".

وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".

واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала