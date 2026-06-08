https://sarabic.ae/20260608/السلطات-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-خلال-هجوم-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1114182415.html
السلطات: مقتل شخص وإصابة اثنين خلال هجوم أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
السلطات: مقتل شخص وإصابة اثنين خلال هجوم أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن مقتل شخص وإصابة مدنيين اثنين جراء هجمات شنّتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T21:35+0000
2026-06-08T21:35+0000
2026-06-08T22:35+0000
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وكتب بوشيلين على منصة ماكس: "قُتل شخص وأُصيب مدنيان آخران اليوم في هجمات شنّتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. توفي رجل من مواليد عام 1985 على طريق يالطا-دونيتسك السريع بالقرب من قرية كريمينيفكا في مقاطعة فولودارسكي. أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبائه".وأشار بوشيلين إلى إصابة رجل وامرأة في مقاطعة بريمورسكي بمدينة ماريوبول، وذكر أنهما يتلقيان رعاية طبية متخصصة.وتستهدف القوات الأوكرانية يوميًا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرًا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1114159025.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا
السلطات: مقتل شخص وإصابة اثنين خلال هجوم أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
21:35 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 22:35 GMT 08.06.2026)
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن مقتل شخص وإصابة مدنيين اثنين جراء هجمات شنّتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب بوشيلين على منصة ماكس: "قُتل شخص وأُصيب مدنيان آخران اليوم في هجمات شنّتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. توفي رجل من مواليد عام 1985 على طريق يالطا-دونيتسك السريع بالقرب من قرية كريمينيفكا في مقاطعة فولودارسكي. أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبائه".
وأشار بوشيلين إلى إصابة رجل وامرأة في مقاطعة بريمورسكي بمدينة ماريوبول، وذكر أنهما يتلقيان رعاية طبية متخصصة.
وتستهدف القوات الأوكرانية يوميًا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ
بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.
وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرًا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.