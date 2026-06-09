تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/تسجيل-3-إصابات-جديدة-بـ-الدودة-الحلزونية-الآكلة-للحوم-في-تكساس-1114191974.html
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالدودة آكلة اللحوم، بينها حالتان في ولاية تكساس وحالة ثالثة في ولاية نيو مكسيكو، ما دفع السلطات إلى... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T11:17+0000
2026-06-09T11:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089304653_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_0e0080102be666c86ece987d03faf938.jpg
وأوضحت هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات، أن الإصابتين في تكساس سُجلتا لدى عجل في مقاطعة لاسال، وماعز في مقاطعة غيليسبي، فيما تبين أن هناك حالة يُعتقد سابقاً أنها سُجلت في تكساس تعود في الواقع لكلب يقيم في ولاية نيو مكسيكو.وقال وكيل وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية، دودلي هوسكينز، إن "الوضع لا يزال قيد المتابعة"، متوقعًا ظهور معلومات جديدة مع استمرار التحقيقات ورصد الحالات المحتملة.وفي تكساس، أعلن الحاكم، غريغ أبوت، رفع مستوى استجابة مركز عمليات الطوارئ، بما يسمح بتخصيص موارد إضافية لمواجهة انتشار الطفيل ومنع توسعه.وتُعد الدودة آكلة اللحوم، من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذات الدم الحار، إذ تتغذى يرقاتها على الأنسجة الحية، ما يؤدي إلى جروح خطيرة ونفوق بعض الحيوانات في الحالات المتقدمة. كما يمكن أن تصيب الحيوانات الأليفة والحياة البرية، وفي حالات نادرة البشر.كما تسبب انتشار الدودة خلال الفترة الماضية في استمرار إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية أمام واردات الماشية الحية، ما ألقى بظلاله على قطاع الأبقار الأمريكي الذي يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20240919/طفيلي-يتحرك-على-ظهر-دودة-فيديو-1092875774.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089304653_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_813eb912cdad60751591081cf9cae809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس

11:17 GMT 09.06.2026
© Photo / unsplash/Francisco J. Villenaشرانق دودة القز
شرانق دودة القز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Photo / unsplash/Francisco J. Villena
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالدودة آكلة اللحوم، بينها حالتان في ولاية تكساس وحالة ثالثة في ولاية نيو مكسيكو، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الاستجابة ومتابعة انتشار الطفيل الذي يهدد الثروة الحيوانية.
وأوضحت هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات، أن الإصابتين في تكساس سُجلتا لدى عجل في مقاطعة لاسال، وماعز في مقاطعة غيليسبي، فيما تبين أن هناك حالة يُعتقد سابقاً أنها سُجلت في تكساس تعود في الواقع لكلب يقيم في ولاية نيو مكسيكو.
وقال وكيل وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية، دودلي هوسكينز، إن "الوضع لا يزال قيد المتابعة"، متوقعًا ظهور معلومات جديدة مع استمرار التحقيقات ورصد الحالات المحتملة.
كائنات مجهرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
طفيلي يتحرك على ظهر دودة.. فيديو
19 سبتمبر 2024, 06:10 GMT
وفي تكساس، أعلن الحاكم، غريغ أبوت، رفع مستوى استجابة مركز عمليات الطوارئ، بما يسمح بتخصيص موارد إضافية لمواجهة انتشار الطفيل ومنع توسعه.
وتُعد الدودة آكلة اللحوم، من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذات الدم الحار، إذ تتغذى يرقاتها على الأنسجة الحية، ما يؤدي إلى جروح خطيرة ونفوق بعض الحيوانات في الحالات المتقدمة. كما يمكن أن تصيب الحيوانات الأليفة والحياة البرية، وفي حالات نادرة البشر.
ويثير تجدد انتشار الطفيل مخاوف اقتصادية واسعة، خاصة في تكساس التي تُعد أكبر ولاية أمريكية منتجة للماشية، حيث قد يؤدي تفشي المرض إلى خسائر كبيرة نتيجة نفوق الحيوانات وارتفاع تكاليف العلاج والرعاية البيطرية.
كما تسبب انتشار الدودة خلال الفترة الماضية في استمرار إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية أمام واردات الماشية الحية، ما ألقى بظلاله على قطاع الأبقار الأمريكي الذي يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала