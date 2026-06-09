https://sarabic.ae/20260609/تسجيل-3-إصابات-جديدة-بـ-الدودة-الحلزونية-الآكلة-للحوم-في-تكساس-1114191974.html
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالدودة آكلة اللحوم، بينها حالتان في ولاية تكساس وحالة ثالثة في ولاية نيو مكسيكو، ما دفع السلطات إلى... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T11:17+0000
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وأوضحت هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات، أن الإصابتين في تكساس سُجلتا لدى عجل في مقاطعة لاسال، وماعز في مقاطعة غيليسبي، فيما تبين أن هناك حالة يُعتقد سابقاً أنها سُجلت في تكساس تعود في الواقع لكلب يقيم في ولاية نيو مكسيكو.وقال وكيل وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية، دودلي هوسكينز، إن "الوضع لا يزال قيد المتابعة"، متوقعًا ظهور معلومات جديدة مع استمرار التحقيقات ورصد الحالات المحتملة.وفي تكساس، أعلن الحاكم، غريغ أبوت، رفع مستوى استجابة مركز عمليات الطوارئ، بما يسمح بتخصيص موارد إضافية لمواجهة انتشار الطفيل ومنع توسعه.وتُعد الدودة آكلة اللحوم، من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذات الدم الحار، إذ تتغذى يرقاتها على الأنسجة الحية، ما يؤدي إلى جروح خطيرة ونفوق بعض الحيوانات في الحالات المتقدمة. كما يمكن أن تصيب الحيوانات الأليفة والحياة البرية، وفي حالات نادرة البشر.كما تسبب انتشار الدودة خلال الفترة الماضية في استمرار إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية أمام واردات الماشية الحية، ما ألقى بظلاله على قطاع الأبقار الأمريكي الذي يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20240919/طفيلي-يتحرك-على-ظهر-دودة-فيديو-1092875774.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "الدودة الحلزونية" الآكلة للحوم في تكساس
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالدودة آكلة اللحوم، بينها حالتان في ولاية تكساس وحالة ثالثة في ولاية نيو مكسيكو، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات الاستجابة ومتابعة انتشار الطفيل الذي يهدد الثروة الحيوانية.
وأوضحت هيئة التفتيش على صحة الحيوان والنبات، أن الإصابتين في تكساس سُجلتا لدى عجل في مقاطعة لاسال، وماعز في مقاطعة غيليسبي، فيما تبين أن هناك حالة يُعتقد سابقاً أنها سُجلت في تكساس تعود في الواقع لكلب يقيم في ولاية نيو مكسيكو.
وقال وكيل وزارة الزراعة للتسويق والبرامج التنظيمية، دودلي هوسكينز، إن "الوضع لا يزال قيد المتابعة"، متوقعًا ظهور معلومات جديدة مع استمرار التحقيقات ورصد الحالات المحتملة.
19 سبتمبر 2024, 06:10 GMT
وفي تكساس، أعلن الحاكم، غريغ أبوت، رفع مستوى استجابة مركز عمليات الطوارئ، بما يسمح بتخصيص موارد إضافية لمواجهة انتشار الطفيل ومنع توسعه.
وتُعد الدودة آكلة اللحوم
، من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذات الدم الحار، إذ تتغذى يرقاتها على الأنسجة الحية، ما يؤدي إلى جروح خطيرة ونفوق بعض الحيوانات في الحالات المتقدمة. كما يمكن أن تصيب الحيوانات الأليفة والحياة البرية، وفي حالات نادرة البشر.
ويثير تجدد انتشار الطفيل مخاوف اقتصادية واسعة، خاصة في تكساس التي تُعد أكبر ولاية أمريكية منتجة للماشية، حيث قد يؤدي تفشي المرض إلى خسائر كبيرة نتيجة نفوق الحيوانات وارتفاع تكاليف العلاج والرعاية البيطرية.
كما تسبب انتشار الدودة
خلال الفترة الماضية في استمرار إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية أمام واردات الماشية الحية، ما ألقى بظلاله على قطاع الأبقار الأمريكي الذي يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات.