https://sarabic.ae/20260609/سوق-السيف-بدبي-لوحة-عمرانية-حية-تروي-حكاية-خمسينيات-القرن-الماضي-فيديو-وصور-1114206993.html

سوق "السيف" بدبي.. لوحة عمرانية حية تروي حكاية خمسينيات القرن الماضي.. فيديو وصور

سوق "السيف" بدبي.. لوحة عمرانية حية تروي حكاية خمسينيات القرن الماضي.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

على ضفاف خور دبي، الشريان المائي الذي شهد بدايات النهضة التجارية للإمارة، يبرز سوق "السيف" كأحد أهم المقاصد السياحية والتراثية 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T18:11+0000

2026-06-09T18:11+0000

2026-06-09T18:11+0000

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ويعود تاريخ المنطقة المحيطة بالخور إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت مركزا لغواصي اللؤلؤ والتجار، قبل أن تعيد بلدية دبي إحياء هذا الإرث عبر مشروع "السيف" الممتد على مسافة 1.8 كيلومتر، ليقدم مزيجا فريدا يربط بين ماضي دولة الإمارات وحاضرها.ويتميزالسوق بتصاميمه العمرانية التي تنقسم إلى جزأين؛ الأول يمثل المعمار المعاصر بنقوشه الحديثة، والثاني يحاكي بدقة متناهية نمط البناء الإماراتي التقليدي.واستُخدم الحجر الرملي، والجبس، وسعف النخيل في تشييد الأبنية التي تتخللها "السكيك" (الممرات الضيقة) و"البراجيل" (أبراج التبريد الهوائية التقليدية)، مما يمنح الزائر شعورا بالعودة إلى زمن الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وسط أجواء تفوح بعبق التاريخ والتنوع الثقافي. حيث التقت "سبوتنيك" بمحمد فيضان، وهو تاجر باكستاني يدير أحد أقدم المتاجر في السوق، والذي يشكل نموذجا لاندماج الثقافات العالمية في قلب هذا المعلم التراثي. وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أكد فيضان أن سوق السيف يمثل منصة حيوية لعرض المنتجات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع من مختلف الجنسيات. وقال فيضان: "نوفر في متجرنا تشكيلة متنوعة تجمع بين البهارات النادرة، والملابس التقليدية، والزعفران الأصيل، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة التي يبحث عنها السياح مثل شوكولاتة دبي الشهيرة". واستعرض فيضان خلال حديثه للوكالة أبرز المعروضات التي تجذب الزوار الأجانب، مشيراً إلى "الفن بالرمل" الذي يجسد الهوية البيئية العربية داخل زجاجات إبداعية كصور الجمال والصحراء.كما سلّط الضوء على بعض أسرار الطهي والطب الشعبي المعروضة في متجره، قائلاً: "نقدم لزبائننا الليمون الأسود الإيراني المجفف الذي يمنح الأرز رائحة زكية، إلى جانب (العصفر) الطبيعي المستخدم لتلوين الأطباق باللون البرتقالي كبديل للزعفران. ومن بين المنتجات الأكثر طلبا في مجال الطب البديل، بذور (الكستانيا) التي يتم طحنها لتخلط مع الحليب، وهي وصفة طبيعية مجربة وفعالة لتخفيف آلام الظهر والمفاصل والجسم".وفي إطار الحفاظ على هذا الإرث العمراني، يخضع سوق السيف لعمليات صيانة وترميم وقائية مستمرة تشرف عليها الجهات المطورة بالتعاون مع بلدية دبي. وتركز أعمال التحديث الأخيرة على دمج معايير الاستدامة البيئية، عبر ترقية أنظمة الإضاءة والتبريد الذكية لحماية الهياكل الطينية والجبسية التقليدية من رطوبة الخور المباشرة، مع الحفاظ بدقة على تقنيات التعتيق المعماري التي تمنح المكان هويته التاريخية الفريدة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

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