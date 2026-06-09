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08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
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11:03 GMT
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موزاييك
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11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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نبض افريقيا
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سوق "السيف" بدبي.. لوحة عمرانية حية تروي حكاية خمسينيات القرن الماضي.. فيديو وصور
سوق "السيف" بدبي.. لوحة عمرانية حية تروي حكاية خمسينيات القرن الماضي.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
على ضفاف خور دبي، الشريان المائي الذي شهد بدايات النهضة التجارية للإمارة، يبرز سوق "السيف" كأحد أهم المقاصد السياحية والتراثية 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:11+0000
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ويعود تاريخ المنطقة المحيطة بالخور إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت مركزا لغواصي اللؤلؤ والتجار، قبل أن تعيد بلدية دبي إحياء هذا الإرث عبر مشروع "السيف" الممتد على مسافة 1.8 كيلومتر، ليقدم مزيجا فريدا يربط بين ماضي دولة الإمارات وحاضرها.ويتميزالسوق بتصاميمه العمرانية التي تنقسم إلى جزأين؛ الأول يمثل المعمار المعاصر بنقوشه الحديثة، والثاني يحاكي بدقة متناهية نمط البناء الإماراتي التقليدي.واستُخدم الحجر الرملي، والجبس، وسعف النخيل في تشييد الأبنية التي تتخللها "السكيك" (الممرات الضيقة) و"البراجيل" (أبراج التبريد الهوائية التقليدية)، مما يمنح الزائر شعورا بالعودة إلى زمن الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وسط أجواء تفوح بعبق التاريخ والتنوع الثقافي. حيث التقت "سبوتنيك" بمحمد فيضان، وهو تاجر باكستاني يدير أحد أقدم المتاجر في السوق، والذي يشكل نموذجا لاندماج الثقافات العالمية في قلب هذا المعلم التراثي. وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أكد فيضان أن سوق السيف يمثل منصة حيوية لعرض المنتجات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع من مختلف الجنسيات. وقال فيضان: "نوفر في متجرنا تشكيلة متنوعة تجمع بين البهارات النادرة، والملابس التقليدية، والزعفران الأصيل، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة التي يبحث عنها السياح مثل شوكولاتة دبي الشهيرة". واستعرض فيضان خلال حديثه للوكالة أبرز المعروضات التي تجذب الزوار الأجانب، مشيراً إلى "الفن بالرمل" الذي يجسد الهوية البيئية العربية داخل زجاجات إبداعية كصور الجمال والصحراء.كما سلّط الضوء على بعض أسرار الطهي والطب الشعبي المعروضة في متجره، قائلاً: "نقدم لزبائننا الليمون الأسود الإيراني المجفف الذي يمنح الأرز رائحة زكية، إلى جانب (العصفر) الطبيعي المستخدم لتلوين الأطباق باللون البرتقالي كبديل للزعفران. ومن بين المنتجات الأكثر طلبا في مجال الطب البديل، بذور (الكستانيا) التي يتم طحنها لتخلط مع الحليب، وهي وصفة طبيعية مجربة وفعالة لتخفيف آلام الظهر والمفاصل والجسم".وفي إطار الحفاظ على هذا الإرث العمراني، يخضع سوق السيف لعمليات صيانة وترميم وقائية مستمرة تشرف عليها الجهات المطورة بالتعاون مع بلدية دبي. وتركز أعمال التحديث الأخيرة على دمج معايير الاستدامة البيئية، عبر ترقية أنظمة الإضاءة والتبريد الذكية لحماية الهياكل الطينية والجبسية التقليدية من رطوبة الخور المباشرة، مع الحفاظ بدقة على تقنيات التعتيق المعماري التي تمنح المكان هويته التاريخية الفريدة.
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حصري, العالم العربي, الأخبار, دبي
حصري, العالم العربي, الأخبار, دبي

سوق "السيف" بدبي.. لوحة عمرانية حية تروي حكاية خمسينيات القرن الماضي.. فيديو وصور

18:11 GMT 09.06.2026
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
على ضفاف خور دبي، الشريان المائي الذي شهد بدايات النهضة التجارية للإمارة، يبرز سوق "السيف" كأحد أهم المقاصد السياحية والتراثية
ويعود تاريخ المنطقة المحيطة بالخور إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت مركزا لغواصي اللؤلؤ والتجار، قبل أن تعيد بلدية دبي إحياء هذا الإرث عبر مشروع "السيف" الممتد على مسافة 1.8 كيلومتر، ليقدم مزيجا فريدا يربط بين ماضي دولة الإمارات وحاضرها.
ويتميزالسوق بتصاميمه العمرانية التي تنقسم إلى جزأين؛ الأول يمثل المعمار المعاصر بنقوشه الحديثة، والثاني يحاكي بدقة متناهية نمط البناء الإماراتي التقليدي.
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
واستُخدم الحجر الرملي، والجبس، وسعف النخيل في تشييد الأبنية التي تتخللها "السكيك" (الممرات الضيقة) و"البراجيل" (أبراج التبريد الهوائية التقليدية)، مما يمنح الزائر شعورا بالعودة إلى زمن الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وسط أجواء تفوح بعبق التاريخ والتنوع الثقافي.
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
حيث التقت "سبوتنيك" بمحمد فيضان، وهو تاجر باكستاني يدير أحد أقدم المتاجر في السوق، والذي يشكل نموذجا لاندماج الثقافات العالمية في قلب هذا المعلم التراثي.
وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أكد فيضان أن سوق السيف يمثل منصة حيوية لعرض المنتجات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع من مختلف الجنسيات. وقال فيضان: "نوفر في متجرنا تشكيلة متنوعة تجمع بين البهارات النادرة، والملابس التقليدية، والزعفران الأصيل، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة التي يبحث عنها السياح مثل شوكولاتة دبي الشهيرة".
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
واستعرض فيضان خلال حديثه للوكالة أبرز المعروضات التي تجذب الزوار الأجانب، مشيراً إلى "الفن بالرمل" الذي يجسد الهوية البيئية العربية داخل زجاجات إبداعية كصور الجمال والصحراء.
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
كما سلّط الضوء على بعض أسرار الطهي والطب الشعبي المعروضة في متجره، قائلاً: "نقدم لزبائننا الليمون الأسود الإيراني المجفف الذي يمنح الأرز رائحة زكية، إلى جانب (العصفر) الطبيعي المستخدم لتلوين الأطباق باللون البرتقالي كبديل للزعفران. ومن بين المنتجات الأكثر طلبا في مجال الطب البديل، بذور (الكستانيا) التي يتم طحنها لتخلط مع الحليب، وهي وصفة طبيعية مجربة وفعالة لتخفيف آلام الظهر والمفاصل والجسم".
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
وفي إطار الحفاظ على هذا الإرث العمراني، يخضع سوق السيف لعمليات صيانة وترميم وقائية مستمرة تشرف عليها الجهات المطورة بالتعاون مع بلدية دبي.
© Sputnik . basel shartouhسوق "السيف" بدبي
سوق السيف بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
سوق "السيف" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
وتركز أعمال التحديث الأخيرة على دمج معايير الاستدامة البيئية، عبر ترقية أنظمة الإضاءة والتبريد الذكية لحماية الهياكل الطينية والجبسية التقليدية من رطوبة الخور المباشرة، مع الحفاظ بدقة على تقنيات التعتيق المعماري التي تمنح المكان هويته التاريخية الفريدة.
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