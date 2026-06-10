https://sarabic.ae/20260610/رفض-روسي-صيني-ونيجيري-لقرار-وكالة-الطاقة-الذرية-ضد-إيران-1114236545.html

رفض روسي صيني ونيجيري لقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

رفض روسي صيني ونيجيري لقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران

سبوتنيك عربي

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى الكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، وذلك بعد تصويت أيدته 21... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T15:33+0000

2026-06-10T15:33+0000

2026-06-10T15:33+0000

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ونقلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"عن مصدر مطلع قوله إن "روسيا والصين والنيجر صوتت ضد القرار، في حين أيدته 21 دولة، مع امتناع 10 دول أخرى عن التصويت".بدورها، وصفت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي يدعو إيران إلى الكشف عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منها، وصفته بأنه "مسيّس ويفتقر إلى المهنية".وأضافت: "كيف يُمكن الوثوق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تُستغل من جانب دعاة الحرب، ويتم إضعافها لدرجة أنها عاجزة حتى عن التعبير عن قلقها إزاء أوسع الهجمات المسلحة غير المشروعة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها، على منشآت نووية سلمية محمية تابعة لدولة عضو؟". وأكدت البعثة أن "إيران ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك ردًا على هذا القرار المعيب".

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