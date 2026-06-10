https://sarabic.ae/20260610/رفض-روسي-صيني-ونيجيري-لقرار-وكالة-الطاقة-الذرية-ضد-إيران-1114236545.html
رفض روسي صيني ونيجيري لقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
رفض روسي صيني ونيجيري لقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى الكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، وذلك بعد تصويت أيدته 21... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T15:33+0000
2026-06-10T15:33+0000
2026-06-10T15:33+0000
إيران
أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا
الصين
النيجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_fa2cd50eb0651bff41e59888fa4c46f6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"عن مصدر مطلع قوله إن "روسيا والصين والنيجر صوتت ضد القرار، في حين أيدته 21 دولة، مع امتناع 10 دول أخرى عن التصويت".بدورها، وصفت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي يدعو إيران إلى الكشف عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منها، وصفته بأنه "مسيّس ويفتقر إلى المهنية".وأضافت: "كيف يُمكن الوثوق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تُستغل من جانب دعاة الحرب، ويتم إضعافها لدرجة أنها عاجزة حتى عن التعبير عن قلقها إزاء أوسع الهجمات المسلحة غير المشروعة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها، على منشآت نووية سلمية محمية تابعة لدولة عضو؟". وأكدت البعثة أن "إيران ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك ردًا على هذا القرار المعيب".
https://sarabic.ae/20260610/ترامب-أقترب-من-إصدار-أوامر-بشن-هجمات-على-جسور-ومحطات-طاقة-في-إيران-1114231005.html
إيران
أخبار إيران
الصين
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_eab9711d9882e37cd7bcc22ce0ae91c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, روسيا, الصين, النيجر
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, روسيا, الصين, النيجر
رفض روسي صيني ونيجيري لقرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى الكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، وذلك بعد تصويت أيدته 21 دولة، فيما عارضته كل من روسيا والصين والنيجر.
ونقلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"عن مصدر مطلع قوله إن "روسيا والصين والنيجر صوتت ضد القرار، في حين أيدته 21 دولة، مع امتناع 10 دول أخرى عن التصويت".
وأضاف المصدر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد القرار المناهض لإيران، رغم اعتراض الدول الثلاث.
بدورها، وصفت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي يدعو إيران إلى الكشف عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منها، وصفته بأنه "مسيّس ويفتقر إلى المهنية
".
وجاء في بيان للبعثة: "اعتمد مجلس المحافظين اليوم، بتصويت متذبذب، قرارًا مسيّسًا آخر بشأن أنشطة إيران النووية السلمية، يفتقر إلى المهنية المتوقعة من هيئة فنية".
وأضافت: "كيف يُمكن الوثوق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تُستغل من جانب دعاة الحرب، ويتم إضعافها لدرجة أنها عاجزة حتى عن التعبير عن قلقها إزاء أوسع الهجمات المسلحة غير المشروعة
، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها، على منشآت نووية سلمية محمية تابعة لدولة عضو؟". وأكدت البعثة أن "إيران ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك ردًا على هذا القرار المعيب".