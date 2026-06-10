https://sarabic.ae/20260610/وزير-الحرب-الأمريكي-خيار-اعتقال-الرئيس-الكوبي-لا-يزال-مطروحا-1114244544.html
وزير الحرب الأمريكي: خيار اعتقال الرئيس الكوبي لا يزال مطروحا
وزير الحرب الأمريكي: خيار اعتقال الرئيس الكوبي لا يزال مطروحا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن خيار اعتقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، لا يزال مطروحًا على الطاولة. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T21:35+0000
2026-06-10T21:35+0000
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وقال هيغسيث في تصريحات صحافية: "لدينا خيارات متعددة وشاملة، وكل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة".وفي عهد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على كوبا، عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.وقال وزير الخارجية الأمريكي، متركو روبيو، في وقت سابق، إنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ تقريبًا في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".وأكدت السلطات الكوبية أنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، منتقدةً الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بانعدام حسن النية.وقالت فيدال: "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا إلى الشك في جدية ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة".وفي أحدث تصعيد ضمن حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط طائرة مدنية عام 1996.من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، من "حمام دم" قد يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.
https://sarabic.ae/20260529/كوبا-تحذر-من-تزايد-خطر-تعرضها-لعدوان-عسكري-أمريكي-1113842087.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الحرب الأمريكي: خيار اعتقال الرئيس الكوبي لا يزال مطروحا
21:35 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 10.06.2026)
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن خيار اعتقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، لا يزال مطروحًا على الطاولة.
وقال هيغسيث في تصريحات صحافية: "لدينا خيارات متعددة وشاملة، وكل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة".
وفي عهد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على كوبا، عبر التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، متركو روبيو، في وقت سابق، إنه واثق من أن الحوار بين البلدين
، الذي بدأ تقريبًا في مارس/آذار، سيحقق "نتيجة جيدة".
وأكدت السلطات الكوبية أنها لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، منتقدةً الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بانعدام حسن النية.
وقالت فيدال: "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا إلى الشك في جدية ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة".
وفي أحدث تصعيد ضمن حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميًا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط طائرة مدنية عام 1996.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، من "حمام دم" قد يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.