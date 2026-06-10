https://sarabic.ae/20260610/3-مفقودين-بعد-تعرض-ناقلة-نفط-لغارة-أمريكية-قبالة-سلطنة-عمان--1114237340.html
3 مفقودين بعد تعرض ناقلة نفط لغارة أمريكية قبالة سلطنة عمان
3 مفقودين بعد تعرض ناقلة نفط لغارة أمريكية قبالة سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية، اليوم الأربعاء، بفقدان ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط وإنقاذ 21 آخرين، عقب تعرض السفينة لهجوم صاروخي يشتبه في أنه أمريكي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T16:22+0000
2026-06-10T16:22+0000
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مضيق هرمز
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وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن "تقييماتها الأولية تشير إلى أن الهجوم "يرتبط على الأرجح بعمليات أمريكية مرتبطة بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية"، مشيرة إلى أن "حوادث مشابهة سابقة سبقتها تحذيرات لأفراد الطاقم بالتجمع في مقدمة السفينة قبل استهداف مؤخرتها". وبحسب مصدر حكومي هندي، فإن السفينة كان على متنها 28 بحارا، بينهم 24 هندياً، فيما تعمل السلطات الهندية على التحقق مما إذا كان البحارة المفقودون من مواطنيها، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام. من جهتها، ذكرت شركة "فانغارد" البريطانية لإدارة مخاطر الملاحة أن السفينة تحمل اسم "سيتيبيلو"، مؤكدة أن البحرية العمانية استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عنها. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة الهندية المشغلة للناقلة. وأظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن آخر رصد للناقلة كان قبالة سواحل سلطنة عمان في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وكانت محملة جزئياً بشحنة. وذكرت الهيئة أن الحريق تسبب في مصرع شخص وفقدان اثنين من أفراد الطاقم، دون الكشف عن أسباب الحريق، موضحة أن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة المحركات بناقلة نفط، وتعمل حاليا على المساعدة في إجلاء الطاقم.وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث، فيما لم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها، كما لم تتوفر معلومات عن سبب الحريق.وصنّفت الهيئة حادث حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان ضمن فئة "نشاط مشبوه"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو الملابسات التي أدت إلى اندلاع الحريق.
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https://sarabic.ae/20260610/حريق-ضخم-على-ناقلة-نفط-قبالة-سواحل-سلطنة-عمان-1114236373.html
https://sarabic.ae/20260608/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استهداف-ناقلة-نفط-عبرت-خليج-عمان-باتجاه-إيران-1114176039.html
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مضيق هرمز, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
مضيق هرمز, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
3 مفقودين بعد تعرض ناقلة نفط لغارة أمريكية قبالة سلطنة عمان
أفاد مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية، اليوم الأربعاء، بفقدان ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط وإنقاذ 21 آخرين، عقب تعرض السفينة لهجوم صاروخي يشتبه في أنه أمريكي قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن "تقييماتها الأولية تشير إلى أن الهجوم "يرتبط على الأرجح بعمليات أمريكية مرتبطة بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية"، مشيرة إلى أن "حوادث مشابهة سابقة سبقتها تحذيرات لأفراد الطاقم بالتجمع في مقدمة السفينة قبل استهداف مؤخرتها".
كما رجح مصدر أمني آخر في قطاع الملاحة البحرية أن تكون الضربة قد نُفذت بصاروخ أمريكي، بحسب وسائل إعلام غربية.
وبحسب مصدر حكومي هندي، فإن السفينة كان على متنها 28 بحارا، بينهم 24 هندياً، فيما تعمل السلطات الهندية على التحقق مما إذا كان البحارة المفقودون من مواطنيها، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للكيماويات والمنتجات النفطية ترفع علم بالاو، أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة المحركات، أثناء وجودها على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء صحار العماني.
من جهتها، ذكرت شركة "فانغارد" البريطانية لإدارة مخاطر الملاحة أن السفينة تحمل اسم "سيتيبيلو"، مؤكدة أن البحرية العمانية استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عنها. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة الهندية المشغلة للناقلة.
وأظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن آخر رصد للناقلة كان قبالة سواحل سلطنة عمان في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وكانت محملة جزئياً بشحنة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بفقدان اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط بعد اندلاع حريق في غرفة محركاتها على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء صحار العماني.
وذكرت الهيئة أن الحريق تسبب في مصرع شخص وفقدان اثنين
من أفراد الطاقم، دون الكشف عن أسباب الحريق، موضحة أن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة المحركات بناقلة نفط، وتعمل حاليا على المساعدة في إجلاء الطاقم.
وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث، فيما لم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها، كما لم تتوفر معلومات عن سبب الحريق.
وبحسب البيان، أسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، في حين ما يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، ولم تكشف الهيئة عن اسم الناقلة أو جنسيتها.
وصنّفت الهيئة حادث حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان ضمن فئة "نشاط مشبوه
"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو الملابسات التي أدت إلى اندلاع الحريق.