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https://sarabic.ae/20260611/أردوغان-يذكر-نتنياهو-بـنهاية-هتلر-ويصف-إسرائيل-بـمصنع-الفوضى-1114266097.html
أردوغان يذكر نتنياهو بـ"نهاية هتلر" ويصف إسرائيل بـ"مصنع الفوضى"
أردوغان يذكر نتنياهو بـ"نهاية هتلر" ويصف إسرائيل بـ"مصنع الفوضى"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "نهاية من يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر لن تختلف عن نهايته"، في حال استمرارهم على النهج ذاته. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T16:25+0000
2026-06-11T16:25+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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إسرائيل
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وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي بالعاصمة التركية أنقرة، أن إسرائيل تحولت في ظل إدارتها الحالية إلى "مصنع لإنتاج الفتنة وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأكد أن تركيا تبذل جهودا لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالإبادة في غزة أمام القانون والتاريخ، إلى جانب دعمها للمظلومين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.كما شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "من يهاجمون المنطقة كسمكة قرش اشتمت رائحة الدم سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا”، محذراً من أن مصير من يسيرون على خطى هتلر سيكون كمصير الطغاة عبر التاريخ إذا استمروا في نهجهم.وسبق لأردوغان أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".وأضاف الرئيس التركي: "من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حوّلت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".
https://sarabic.ae/20241007/أردوغان-ينشر-فيديو-تدور-أحداثه-في-2040-ويتوعد-نتنياهو-بمصير-هتلر-1093510674.html
https://sarabic.ae/20240805/أردوغان-التصفيق-في-الكونغرس-لأكاذيب-نتنياهو-هتلر-عصرنا--بقعة-سوداء-على-أيديهم--1091440532.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم

أردوغان يذكر نتنياهو بـ"نهاية هتلر" ويصف إسرائيل بـ"مصنع الفوضى"

16:25 GMT 11.06.2026
© REUTERS Umit Bektasالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© REUTERS Umit Bektas
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "نهاية من يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر لن تختلف عن نهايته"، في حال استمرارهم على النهج ذاته.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي بالعاصمة التركية أنقرة، أن إسرائيل تحولت في ظل إدارتها الحالية إلى "مصنع لإنتاج الفتنة وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأكد أن تركيا تبذل جهودا لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالإبادة في غزة أمام القانون والتاريخ، إلى جانب دعمها للمظلومين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
أردوغان ينشر فيديو تدور أحداثه في 2040 ويتوعد نتنياهو بمصير هتلر
7 أكتوبر 2024, 11:53 GMT
كما شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "من يهاجمون المنطقة كسمكة قرش اشتمت رائحة الدم سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا”، محذراً من أن مصير من يسيرون على خطى هتلر سيكون كمصير الطغاة عبر التاريخ إذا استمروا في نهجهم.
وسبق لأردوغان أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
أردوغان: التصفيق في الكونغرس لأكاذيب نتنياهو "هتلر عصرنا" بقعة سوداء على أيديهم
5 أغسطس 2024, 13:55 GMT
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة، التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير ذاته".
وأضاف الرئيس التركي: "من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حوّلت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".
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