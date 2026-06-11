https://sarabic.ae/20260611/إصابات-وأضرار-واسعة-بعد-استهداف-رادار-مطار-الكويت-الدولي--1114271087.html

إصابات وأضرار واسعة بعد استهداف رادار مطار الكويت الدولي

إصابات وأضرار واسعة بعد استهداف رادار مطار الكويت الدولي

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، توجيه رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداءات... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T18:30+0000

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وقالت في بيان لها: إن "الحادث أسفر عن إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية واحترازية عاجلة، شملت تعليقا جزئيا للملاحة الجوية لفترة محدودة قبل استئناف الحركة وفق المعايير المعتمدة". وأكدت الهيئة أن استهداف مرافق الطيران المدني والبنية التحتية للملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة وأمن الطيران المدني، داعية منظمة الطيران المدني الدولي إلى توثيق هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تداعياتها على الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. كما شددت على احتفاظ الكويت بكامل حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات، بما في ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفق القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة رصدت 24 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات الـ48 الماضية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات العسكرية المتبعة. وأوضح العطوان أن "العدوان الإيراني" أسفر عن أضرار مادية محدودة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، بما يضمن حماية أمن البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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