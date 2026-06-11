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اقتصادي لبناني لـ "سبوتنيك": القرار السعودي باستئناف استقبال الصادرات نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد
اقتصادي لبناني لـ "سبوتنيك": القرار السعودي باستئناف استقبال الصادرات نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني أن قرار المملكة العربية السعودية باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية يشكل نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:33+0000
2026-06-11T17:33+0000
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وقال في تصريحات مع "سبوتنيك"، إن هذا القرار لا يقتصر على البعد التجاري المباشر بل يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة تعيد تشكيل تموضع لبنان الاقتصادي في محيطه العربي، ولفت إلى أن فتح الأسواق السعودية بعد حظر استمر لحوالي خمس سنوات منذ عام 2021 يحقق مكاسب فورية للاقتصاد اللبناني.واعتبر عكوش أن أولى هذه المكاسب تتمثل في ضخ العملات الأجنبية، كون السعودية كانت تاريخيا من أهم الأسواق الخليجية للبنان حيث قاربت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 250 مليون دولار سنويا قبل الحظر، واستعادة هذا المورد حيوي يعزز سيولة الاقتصاد اللبناني، كما يعيد القرار الروح للقطاعين الزراعي والصناعي، لاسيما الصناعات الغذائية مما يحرك عجلة قطاعات التغليف والتوضيب والنقل والتأمين.وتابع: "الموافقة السعودية تمنح لبنان شهادة ثقة إقليمية، وإقرارا بنجاح الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، مثل تشغيل أجهزة الفحص، مما يمهد الطريق لرفع أي قيود خليجية متبقية، فضلا عن الدلالة السياسية القوية للقرار الذي جاء بطلب من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليعكس دعما سعوديا واضحا للعهد الجديد ومسار إعادة بناء المؤسسات". وأكد الخبير الاقتصادي أن ضمان استدامة هذا الانفتاح يحتاج إلى صرامة أمنية مطلقة، وتعزيز الرقابة على كافة المعابر الحدودية لمنع أي محاولات لتهريب الممنوعات، إضافة إلى الاستثمار في رفع جودة المنتجات اللبنانية لتطابق المعايير الخليجية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لطلب استئناف الاستثمارات المباشرة، ورفع الحظر عن سفر الخليجيين لدعم القطاع السياحي.وأضاف أن سوريا وتحديدا معبر نصيب الحدودي مع الأردن تعتبر الرئة البرية الوحيدة لصادرات لبنان إلى الخليج، مؤكدا إمكانية الاستفادة من النفوذ السعودي والتقارب الحالي بين الرياض ودمشق كورقة ضغط لتسهيل عبور البضائع، وخفض رسوم الترانزيت الباهظة التي فرضتها الحكومة السورية سابقا وأفقدت المنتجات اللبنانية قدرتها التنافسية.ويرى أن التدخل السعودي أو التنسيق العربي المشترك يمكن أن يضغط لتقليص البيروقراطية والتفتيش المزدوج في الممرات السورية، مما يقصر مدة الشحن ويقلل تلف المنتجات، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات ستنعكس إيجابا على كافة الصادرات اللبنانية وتجعلها أرخص وأسرع وصولًا لأسواق الأردن والعراق وباقي دول الخليج مقارنة بالشحن البحري المكلف والبطيء.وشدد عكوش على أن القرار السعودي أعطى لبنان الضوء الأخضر للعودة إلى الساحة الاقتصادية الخليجية، مشددا على أن التحدي اليوم يقع على عاتق الدولة اللبنانية لضمان أمن صادراتها، واستغلال الزخم السياسي السعودي لفتح العُقد اللوجستية في سوريا، مما يحول هذا القرار من مجرد فتح سوق واحد إلى إعادة تفعيل شبكة التجارة اللبنانية في المشرق العربي بأكمله.وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء عن استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجاء ذلك وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة.وكانت السعودية قد منعت في عام 2021 دخول شحنات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو مرورها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المختصة ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التهريب الممنهجة التي تستهدف المملكة.
https://sarabic.ae/20260609/رغم-الحرب-والأزمات-رياضة-المحركات-تواصل-هديرها-في-لبنان-1114201373.html
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وائل مجدي
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أخبار لبنان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار لبنان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

اقتصادي لبناني لـ "سبوتنيك": القرار السعودي باستئناف استقبال الصادرات نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد

17:33 GMT 11.06.2026
© X/ Saudi Press Agency ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© X/ Saudi Press Agency
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني أن قرار المملكة العربية السعودية باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية يشكل نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد اللبناني المنهك.
وقال في تصريحات مع "سبوتنيك"، إن هذا القرار لا يقتصر على البعد التجاري المباشر بل يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة تعيد تشكيل تموضع لبنان الاقتصادي في محيطه العربي، ولفت إلى أن فتح الأسواق السعودية بعد حظر استمر لحوالي خمس سنوات منذ عام 2021 يحقق مكاسب فورية للاقتصاد اللبناني.
واعتبر عكوش أن أولى هذه المكاسب تتمثل في ضخ العملات الأجنبية، كون السعودية كانت تاريخيا من أهم الأسواق الخليجية للبنان حيث قاربت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 250 مليون دولار سنويا قبل الحظر، واستعادة هذا المورد حيوي يعزز سيولة الاقتصاد اللبناني، كما يعيد القرار الروح للقطاعين الزراعي والصناعي، لاسيما الصناعات الغذائية مما يحرك عجلة قطاعات التغليف والتوضيب والنقل والتأمين.
وتابع: "الموافقة السعودية تمنح لبنان شهادة ثقة إقليمية، وإقرارا بنجاح الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، مثل تشغيل أجهزة الفحص، مما يمهد الطريق لرفع أي قيود خليجية متبقية، فضلا عن الدلالة السياسية القوية للقرار الذي جاء بطلب من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليعكس دعما سعوديا واضحا للعهد الجديد ومسار إعادة بناء المؤسسات".
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9 يونيو, 15:49 GMT
وأكد الخبير الاقتصادي أن ضمان استدامة هذا الانفتاح يحتاج إلى صرامة أمنية مطلقة، وتعزيز الرقابة على كافة المعابر الحدودية لمنع أي محاولات لتهريب الممنوعات، إضافة إلى الاستثمار في رفع جودة المنتجات اللبنانية لتطابق المعايير الخليجية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لطلب استئناف الاستثمارات المباشرة، ورفع الحظر عن سفر الخليجيين لدعم القطاع السياحي.
وأضاف أن سوريا وتحديدا معبر نصيب الحدودي مع الأردن تعتبر الرئة البرية الوحيدة لصادرات لبنان إلى الخليج، مؤكدا إمكانية الاستفادة من النفوذ السعودي والتقارب الحالي بين الرياض ودمشق كورقة ضغط لتسهيل عبور البضائع، وخفض رسوم الترانزيت الباهظة التي فرضتها الحكومة السورية سابقا وأفقدت المنتجات اللبنانية قدرتها التنافسية.
ويرى أن التدخل السعودي أو التنسيق العربي المشترك يمكن أن يضغط لتقليص البيروقراطية والتفتيش المزدوج في الممرات السورية، مما يقصر مدة الشحن ويقلل تلف المنتجات، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات ستنعكس إيجابا على كافة الصادرات اللبنانية وتجعلها أرخص وأسرع وصولًا لأسواق الأردن والعراق وباقي دول الخليج مقارنة بالشحن البحري المكلف والبطيء.
وشدد عكوش على أن القرار السعودي أعطى لبنان الضوء الأخضر للعودة إلى الساحة الاقتصادية الخليجية، مشددا على أن التحدي اليوم يقع على عاتق الدولة اللبنانية لضمان أمن صادراتها، واستغلال الزخم السياسي السعودي لفتح العُقد اللوجستية في سوريا، مما يحول هذا القرار من مجرد فتح سوق واحد إلى إعادة تفعيل شبكة التجارة اللبنانية في المشرق العربي بأكمله.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على "وادي السلوقي" جنوبي لبنان
16:08 GMT
وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء عن استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجاء ذلك وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة.
وكانت السعودية قد منعت في عام 2021 دخول شحنات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو مرورها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المختصة ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التهريب الممنهجة التي تستهدف المملكة.
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