الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على "وادي السلوقي" جنوبي لبنان
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
© REUTERS Stringer
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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك مئات البنى التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، كما قضت على أكثر من 50 عنصرًا، مشيرًا إلى العثور على أسلحة متعددة من بينها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.
⭕️OPERATIONAL UPDATE: LEBANON— Israel Defense Forces (@IDF) June 11, 2026
IDF soldiers completed activities to achieve operational control & clear the area north of the Saluki River along the Forward Defense Line.
The Saluki River area has been used by Hezbollah as a prime location for operating explosive drones &… pic.twitter.com/bjNXcsB8S2
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".