https://sarabic.ae/20260611/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-على-وادي-السلوقي-جنوبي-لبنان--1114265520.html

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على "وادي السلوقي" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على "وادي السلوقي" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T16:08+0000

2026-06-11T16:08+0000

2026-06-11T16:08+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/06/1114118517_0:7:1501:851_1920x0_80_0_0_3d482e384650fe124ef318560eb3ea36.jpg

وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه. ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

https://sarabic.ae/20260610/نتنياهو-يحث-اللبنانيين-على-الانضمام-إلى-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1114242385.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله