وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"نواف سلام" أهمية تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
© Photo / MfaEgypt
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن عبد العاطي أدان التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، مجددًا موقف القاهرة الداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ومعتبرًا أن أي انتهاك لسيادة لبنان أو المساس بوحدة أراضيه يمثل خرقًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وصون مقدرات شعبه.
كما أكد عبد العاطي استمرار دعم مصر للبنان ومؤسساته الوطنية، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".