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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
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الرئيس اللبناني يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل
الرئيس اللبناني يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن لبنان يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشددًا على أن ذلك يرتبط أولًا بتحقيق جملة من الشروط، تشمل الانسحاب الإسرائيلي،... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:23+0000
2026-06-11T13:23+0000
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وقال عون، خلال استقباله وفدًا من مؤسسة "ثقافة وحرية" في قصر بعبدا اليوم الخميس، إن لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، "لكن ليس على حساب لبنان الذي دفع الكثير ثمن هذه القضية"، مضيفًا: "بعد تحقيق هذه المطالب نفكر في السلام، أما قبل ذلك فلا يمكن الذهاب إليه"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف، لافتًا إلى أن أول بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تضمن تأكيدًا على احترام سيادة لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها. ورفض الرئيس اللبناني الاتهامات التي تطال مسار المفاوضات، مؤكدًا أن ما يقوم به لا يخالف الدستور ويأتي في إطار أداء الواجب الوطني، داعيًا منتقديه إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام. كما أعرب عون عن ثقته بالحفاظ على السلم الأهلي، معتبرًا أن محاولات إثارة الانقسامات الطائفية واستحضار ذاكرة الحرب الأهلية لن تنجح في تحقيق أهدافها.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20260610/إسرائيل-تكثف-غاراتها-على-لبنان-وتعمق-توغلها-1114238488.html
https://sarabic.ae/20260610/نتنياهو-يحث-اللبنانيين-على-الانضمام-إلى-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1114242385.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس اللبناني يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل

13:23 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن لبنان يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشددًا على أن ذلك يرتبط أولًا بتحقيق جملة من الشروط، تشمل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين والأسرى.
وقال عون، خلال استقباله وفدًا من مؤسسة "ثقافة وحرية" في قصر بعبدا اليوم الخميس، إن لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، "لكن ليس على حساب لبنان الذي دفع الكثير ثمن هذه القضية"، مضيفًا: "بعد تحقيق هذه المطالب نفكر في السلام، أما قبل ذلك فلا يمكن الذهاب إليه"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان وتعمق توغلها
أمس, 16:13 GMT
وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف، لافتًا إلى أن أول بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تضمن تأكيدًا على احترام سيادة لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها.
وفي الشأن الداخلي، شدد عون على أن الدولة هي الضامن لجميع اللبنانيين وحامية الطوائف، مؤكدًا أن قرار الانخراط في المفاوضات جاء عن قناعة ولمصلحة لبنان بعد ما خلّفته الحروب من خسائر وأضرار.
ورفض الرئيس اللبناني الاتهامات التي تطال مسار المفاوضات، مؤكدًا أن ما يقوم به لا يخالف الدستور ويأتي في إطار أداء الواجب الوطني، داعيًا منتقديه إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام.
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أمس, 19:12 GMT
كما أعرب عون عن ثقته بالحفاظ على السلم الأهلي، معتبرًا أن محاولات إثارة الانقسامات الطائفية واستحضار ذاكرة الحرب الأهلية لن تنجح في تحقيق أهدافها.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
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