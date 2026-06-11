https://sarabic.ae/20260611/الرئيس-اللبناني-يطالب-بإنهاء-حالة-العداء-مع-إسرائيل-1114259503.html

الرئيس اللبناني يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن لبنان يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشددًا على أن ذلك يرتبط أولًا بتحقيق جملة من الشروط، تشمل الانسحاب الإسرائيلي،... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T13:23+0000

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2026-06-11T13:23+0000

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وقال عون، خلال استقباله وفدًا من مؤسسة "ثقافة وحرية" في قصر بعبدا اليوم الخميس، إن لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، "لكن ليس على حساب لبنان الذي دفع الكثير ثمن هذه القضية"، مضيفًا: "بعد تحقيق هذه المطالب نفكر في السلام، أما قبل ذلك فلا يمكن الذهاب إليه"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف، لافتًا إلى أن أول بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تضمن تأكيدًا على احترام سيادة لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها. ورفض الرئيس اللبناني الاتهامات التي تطال مسار المفاوضات، مؤكدًا أن ما يقوم به لا يخالف الدستور ويأتي في إطار أداء الواجب الوطني، داعيًا منتقديه إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام. كما أعرب عون عن ثقته بالحفاظ على السلم الأهلي، معتبرًا أن محاولات إثارة الانقسامات الطائفية واستحضار ذاكرة الحرب الأهلية لن تنجح في تحقيق أهدافها.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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