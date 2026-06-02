https://sarabic.ae/20260602/وزير-الزراعة-اللبناني-عبر-سبوتنيك-جهود-للتوصل-لوقف-شامل-لإطلاق-النار-يشمل-الجنوب-1113974368.html
وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب
وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الزراعة اللبناني، نزارهاني، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المطلب الأساسي للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمثل في وقف إطلاق النار، والعمل على... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T17:00+0000
2026-06-02T17:00+0000
2026-06-02T17:00+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113974988_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_5a17cc47ebaa27c3120362117513ece4.jpg
وأشار الوزير إلى أن "لبنان لا يملك خيارات سوى الاستثمار في علاقاته الدولية الجيدة، والاستفادة من المناخ الإقليمي الداعم له ضمن الإمكانات المتاحة".وأكد وزير الزراعة أن "لبنان لديه القدرة على التفاوض المباشر ومن دون وسطاء، بكل وضوح وجدية وإرادة وطنية للعيش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعيا لضرورة "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة".22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بالحربوكشف الوزير أن نحو 56 ألف هكتار، أي ما يعادل ربع مساحة الأراضي اللبنانية، تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وأن 22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر، ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في البلاد.ثقة الدول المستوردة بالمنتجات اللبنانية ترتبط بالرقابة والتتبعوأعلن هاني أن الوزارة أعدّت خطة عشرية لتطوير القطاع الزراعي للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036، ترتكز على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقمنة.وأضاف هاني أن "هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضا في مراقبة أمراض المحاصيل، ولا سيما القمح، ضمن منظومة رقابة حديثة تعتمد على المتابعة عن بُعد"، وشدد على أن "ثقة الدول المستوردة بالمنتجات الزراعية اللبنانية ترتبط بوجود أنظمة رقابة وتتبع فعالة، ما يسهم في تحسين فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية".
https://sarabic.ae/20260602/البرلمان-الإيراني-لبنان-جزء-لا-يتجزأ-من-وقف-إطلاق-النار-1113973908.html
https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113974988_127:0:938:608_1920x0_80_0_0_edc87a29ef4d39877b45153c135e1edb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب
حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني، نزارهاني، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المطلب الأساسي للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمثل في وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ التعهد بتمديده جنوبا وصولا إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار".
وأشار الوزير إلى أن "لبنان لا يملك خيارات سوى الاستثمار في علاقاته الدولية الجيدة، والاستفادة من المناخ الإقليمي الداعم له ضمن الإمكانات المتاحة".
وعوّل هاني على "الأصداء الإيجابية التي رافقت الجولة الأخيرة من المفاوضات، وما شهدته من تعاطف أمريكي مع الطرح اللبناني وتبنٍّ أكثر إنصافا لوجهة النظر اللبنانية".
وأكد وزير الزراعة أن "لبنان لديه القدرة على التفاوض المباشر ومن دون وسطاء، بكل وضوح وجدية وإرادة وطنية للعيش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعيا لضرورة "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة".
22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بالحرب
وكشف الوزير أن نحو 56 ألف هكتار، أي ما يعادل ربع مساحة الأراضي اللبنانية، تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وأن 22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر، ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح أن "ما بين 18 و23% من المقيمين في لبنان باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية"، وأن "78% من المزارعين في الجنوب اضطروا إلى النزوح، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج الزراعي وانعكس سلبا على الاقتصاد المحلي والوطني وعلى سلاسل الإمداد والأسعار والكميات المتوافرة في الأسواق، لا سيما الحمضيات".
ثقة الدول المستوردة بالمنتجات اللبنانية ترتبط بالرقابة والتتبع
وأعلن هاني أن الوزارة أعدّت خطة عشرية لتطوير القطاع الزراعي للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036، ترتكز على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقمنة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى برنامج تعاون مع الصين لتدريب كوادر لبنانية على استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون)، وأوضح أن "الوزارة تسلمت سبع طائرات وتعمل بالتعاون مع مدربين صينيين على تطوير استخدامها في مجالات مراقبة الأمراض الزراعية، ورصد أوضاع الأحراج والغابات، ومعالجة الأشجار المصابة، ورش المبيدات بشكل أكثر دقة وكفاءة، بما يحد من الأضرار البيئية".
وأضاف هاني أن "هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضا في مراقبة أمراض المحاصيل، ولا سيما القمح، ضمن منظومة رقابة حديثة تعتمد على المتابعة عن بُعد"، وشدد على أن "ثقة الدول المستوردة بالمنتجات الزراعية اللبنانية ترتبط بوجود أنظمة رقابة وتتبع فعالة، ما يسهم في تحسين فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية".