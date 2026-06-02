https://sarabic.ae/20260602/وزير-الزراعة-اللبناني-عبر-سبوتنيك-جهود-للتوصل-لوقف-شامل-لإطلاق-النار-يشمل-الجنوب-1113974368.html

وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب

وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الزراعة اللبناني، نزارهاني، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المطلب الأساسي للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمثل في وقف إطلاق النار، والعمل على... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T17:00+0000

2026-06-02T17:00+0000

2026-06-02T17:00+0000

لبنان

أخبار لبنان

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113974988_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_5a17cc47ebaa27c3120362117513ece4.jpg

وأشار الوزير إلى أن "لبنان لا يملك خيارات سوى الاستثمار في علاقاته الدولية الجيدة، والاستفادة من المناخ الإقليمي الداعم له ضمن الإمكانات المتاحة".وأكد وزير الزراعة أن "لبنان لديه القدرة على التفاوض المباشر ومن دون وسطاء، بكل وضوح وجدية وإرادة وطنية للعيش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعيا لضرورة "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة".22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بالحربوكشف الوزير أن نحو 56 ألف هكتار، أي ما يعادل ربع مساحة الأراضي اللبنانية، تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وأن 22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر، ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في البلاد.ثقة الدول المستوردة بالمنتجات اللبنانية ترتبط بالرقابة والتتبعوأعلن هاني أن الوزارة أعدّت خطة عشرية لتطوير القطاع الزراعي للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036، ترتكز على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقمنة.وأضاف هاني أن "هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضا في مراقبة أمراض المحاصيل، ولا سيما القمح، ضمن منظومة رقابة حديثة تعتمد على المتابعة عن بُعد"، وشدد على أن "ثقة الدول المستوردة بالمنتجات الزراعية اللبنانية ترتبط بوجود أنظمة رقابة وتتبع فعالة، ما يسهم في تحسين فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية".

https://sarabic.ae/20260602/البرلمان-الإيراني-لبنان-جزء-لا-يتجزأ-من-وقف-إطلاق-النار-1113973908.html

https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي