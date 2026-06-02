وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/وزير-الزراعة-اللبناني-عبر-سبوتنيك-جهود-للتوصل-لوقف-شامل-لإطلاق-النار-يشمل-الجنوب-1113974368.html
وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب
وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الزراعة اللبناني، نزارهاني، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المطلب الأساسي للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمثل في وقف إطلاق النار، والعمل على... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T17:00+0000
2026-06-02T17:00+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113974988_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_5a17cc47ebaa27c3120362117513ece4.jpg
وأشار الوزير إلى أن "لبنان لا يملك خيارات سوى الاستثمار في علاقاته الدولية الجيدة، والاستفادة من المناخ الإقليمي الداعم له ضمن الإمكانات المتاحة".وأكد وزير الزراعة أن "لبنان لديه القدرة على التفاوض المباشر ومن دون وسطاء، بكل وضوح وجدية وإرادة وطنية للعيش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعيا لضرورة "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة".22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بالحربوكشف الوزير أن نحو 56 ألف هكتار، أي ما يعادل ربع مساحة الأراضي اللبنانية، تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وأن 22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر، ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في البلاد.ثقة الدول المستوردة بالمنتجات اللبنانية ترتبط بالرقابة والتتبعوأعلن هاني أن الوزارة أعدّت خطة عشرية لتطوير القطاع الزراعي للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036، ترتكز على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقمنة.وأضاف هاني أن "هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضا في مراقبة أمراض المحاصيل، ولا سيما القمح، ضمن منظومة رقابة حديثة تعتمد على المتابعة عن بُعد"، وشدد على أن "ثقة الدول المستوردة بالمنتجات الزراعية اللبنانية ترتبط بوجود أنظمة رقابة وتتبع فعالة، ما يسهم في تحسين فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية".
https://sarabic.ae/20260602/البرلمان-الإيراني-لبنان-جزء-لا-يتجزأ-من-وقف-إطلاق-النار-1113973908.html
https://sarabic.ae/20260602/بين-الحاضنات-والعناية-الفائقة-غارة-إسرائيلية-تنقل-الحرب-إلى-داخل-مستشفى-جبل-عامل-جنوبي-لبنان--1113964625.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113974988_127:0:938:608_1920x0_80_0_0_edc87a29ef4d39877b45153c135e1edb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

وزير الزراعة اللبناني عبر "سبوتنيك": جهود للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجنوب

17:00 GMT 02.06.2026
© Sputnikوزير الزراعة اللبناني نزارهاني
وزير الزراعة اللبناني نزارهاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني، نزارهاني، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المطلب الأساسي للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يتمثل في وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ التعهد بتمديده جنوبا وصولا إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار".
وأشار الوزير إلى أن "لبنان لا يملك خيارات سوى الاستثمار في علاقاته الدولية الجيدة، والاستفادة من المناخ الإقليمي الداعم له ضمن الإمكانات المتاحة".

وعوّل هاني على "الأصداء الإيجابية التي رافقت الجولة الأخيرة من المفاوضات، وما شهدته من تعاطف أمريكي مع الطرح اللبناني وتبنٍّ أكثر إنصافا لوجهة النظر اللبنانية".

البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
البرلمان الإيراني: لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار
16:44 GMT
وأكد وزير الزراعة أن "لبنان لديه القدرة على التفاوض المباشر ومن دون وسطاء، بكل وضوح وجدية وإرادة وطنية للعيش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعيا لضرورة "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة".

22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بالحرب

وكشف الوزير أن نحو 56 ألف هكتار، أي ما يعادل ربع مساحة الأراضي اللبنانية، تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وأن 22.5 % من القطاع الزراعي اللبناني تأثر بشكل مباشر، ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح أن "ما بين 18 و23% من المقيمين في لبنان باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية"، وأن "78% من المزارعين في الجنوب اضطروا إلى النزوح، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج الزراعي وانعكس سلبا على الاقتصاد المحلي والوطني وعلى سلاسل الإمداد والأسعار والكميات المتوافرة في الأسواق، لا سيما الحمضيات".
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
بين الحاضنات والعناية الفائقة... غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
15:37 GMT

ثقة الدول المستوردة بالمنتجات اللبنانية ترتبط بالرقابة والتتبع

وأعلن هاني أن الوزارة أعدّت خطة عشرية لتطوير القطاع الزراعي للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2036، ترتكز على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الرقمنة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى برنامج تعاون مع الصين لتدريب كوادر لبنانية على استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون)، وأوضح أن "الوزارة تسلمت سبع طائرات وتعمل بالتعاون مع مدربين صينيين على تطوير استخدامها في مجالات مراقبة الأمراض الزراعية، ورصد أوضاع الأحراج والغابات، ومعالجة الأشجار المصابة، ورش المبيدات بشكل أكثر دقة وكفاءة، بما يحد من الأضرار البيئية".
وأضاف هاني أن "هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضا في مراقبة أمراض المحاصيل، ولا سيما القمح، ضمن منظومة رقابة حديثة تعتمد على المتابعة عن بُعد"، وشدد على أن "ثقة الدول المستوردة بالمنتجات الزراعية اللبنانية ترتبط بوجود أنظمة رقابة وتتبع فعالة، ما يسهم في تحسين فرص التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала