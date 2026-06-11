https://sarabic.ae/20260611/الأمم-المتحدة-نعارض-خطط-ترامب-المعلنة-للسيطرة-على-جزيرة-خرج-الإيرانية--1114266456.html
الأمم المتحدة: نعارض خطط ترامب المعلنة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
الأمم المتحدة: نعارض خطط ترامب المعلنة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة معارضته لخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية والسيطرة على البنية التحتية النفطية للبلاد. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على تصريحات ترامب: "من الواضح أن هذا ليس ما نرغب برؤيته. نتمنى أن تتطور الأحداث في الاتجاه المعاكس، نحو مزيد من الدبلوماسية بدلا من المزيد من التدمير".وقال: "الأمين العام يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر للصراع في الشرق الأوسط، ويدعو الأطراف إلى العودة إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار لتجنب مزيد من التدهور في الوضع".وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260611/ترامب-يزعم-أن-أمريكا-قادرة-على-السيطرة-على-إيران-بالكامل-لكنه-لا-يريد-إرسال-قوات-برية-1114259845.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة: نعارض خطط ترامب المعلنة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة معارضته لخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية والسيطرة على البنية التحتية النفطية للبلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على تصريحات ترامب: "من الواضح أن هذا ليس ما نرغب برؤيته. نتمنى أن تتطور الأحداث في الاتجاه المعاكس، نحو مزيد من الدبلوماسية بدلا من المزيد من التدمير".
وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى وقف إطلاق النار.
وقال: "الأمين العام يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر للصراع في الشرق الأوسط، ويدعو الأطراف إلى العودة إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار لتجنب مزيد من التدهور في الوضع".
وفي وقت سابق من اليوم، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على السيطرة الكاملة على طهران
، لكنه أضاف أنه لا يرغب في نشر قوات برية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بإمكاننا دخول إيران غدا، بإمكاننا إرسال جنود، لكني لا أرغب في وجود قوات برية، ولكن إذا أردت، فبإمكاننا إرسال مجموعة صغيرة من الجنود والسيطرة على البلاد بأكملها".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدا عسكريا مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الليلة قد تشهد المزيد من الغارات "الأكبر والأقوى".
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف
الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.