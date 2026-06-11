https://sarabic.ae/20260611/الخارجية-الإيرانية-لم-نحسم-الاتفاق-المحتمل-مع-واشنطن-1114276171.html

الخارجية الإيرانية: لم نحسم الاتفاق المحتمل مع واشنطن

الخارجية الإيرانية: لم نحسم الاتفاق المحتمل مع واشنطن

سبوتنيك عربي

قالت إيران، الخميس، إنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى "تسوية رائعة" لإنهاء الحرب. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T22:39+0000

2026-06-11T22:39+0000

2026-06-11T22:39+0000

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "حتى الآن، لم تتخذ إيران قراراً نهائياً بشأن الاتفاق"، وذلك بعدما أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم قد تُوقّع اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260611/ترامب-أعتقد-أن-خامنئي-وافق-على-الاتفاق-مع-أمريكا-1114274926.html

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