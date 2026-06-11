https://sarabic.ae/20260611/الدفاع-الكويتية-العدوان-الإيراني-نتج-عنه-أضرار-مادية-محدودة-1114257534.html

الدفاع الكويتية: "العدوان الإيراني" نتج عنه أضرار مادية محدودة

الدفاع الكويتية: "العدوان الإيراني" نتج عنه أضرار مادية محدودة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة رصدت 24 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات الـ48... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح العطوان أن "العدوان الإيراني" أسفر عن أضرار مادية محدودة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، بما يضمن حماية أمن البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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