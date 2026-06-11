https://sarabic.ae/20260611/السيسي-وأفورقي-يؤكدان-أهمية-الحفاظ-على-أمن-واستقرار-منطقة-القرن-الأفريقي-1114250499.html

السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

سبوتنيك عربي

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإريتري أسياس أفورقي، التعاون الثنائي من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به واستقرار منطقة القرن... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T09:10+0000

2026-06-11T09:10+0000

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السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي سبوتنيك عربي السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقيوخلال استقباله لأسياس أفورقي، شدد السيسي على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به وهو ما أعرب الرئيس الإريتري عن اتفاقه معه.من جانبه، أكد الرئيس الإريتري تقديره للجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتحقيق التنمية الشاملة بدولها، لافتًا إلى أهمية التنسيق الثنائي بين البلدين من أجل الحفاظ على دعائم السلم والاستقرار بهذه المنطقة.وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في احتواء أي احتمالات لتعاون عسكري بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والحفاظ على حقوق الدولة الصومالية وسيادتها.بعد توقيع أربع اتفاقيات رسمية في أنقرة.. هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟وقعت النيجر وتركيا 4 اتفاقيات رسمية في أنقرة، خلال زيارة التقى فيها رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.شملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي والتجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي، وقد اختار عبد الرحمن تياني رئيس النيجر تركيا لتكون محطته الأولى في أول زيارة رسمية له خارج أفريقيا منذ تولى الحكم قبل ثلاث سنوات حيث استقبله الرئيس أردوغان، وعقد الرئيسان محادثات ثنائية ثم موسعة على مستوى الوفدين، قبل حضور مراسم توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين.ووصف أردوغان النيجر بأنها من أقرب أصدقاء تركيا في القارة، وقال إن بلاده تقف إلى جانبها في مواجهة الجماعات التي "تزعزع الاستقرار، خصوصا في منطقة الساحل".من جانبه قال الرئيس عبد الرحمن تياني، إن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية في النيجر باتت تعتمد على المنتجات التركية، ولفت إلى أن الدعم التركي في هذا الصدد أسهم في تعزيز أمن وطمأنينة الشعب النيجري.وأكد أوغلو في تصريحاته على أن النفوذ التركي في أفريقيا يقوم على استراتيجية النفوذ السياسي والعسكري أكثر من كونه قائمًا على التبادل التجاري، إذ لا تزال الأرقام الاقتصادية ضعيفة مقارنة بعلاقات تركيا مع دول مثل المغرب أو مصر، لكنه شدد على أن أنقرة باتت رقمًا صعبًا في المعادلة الأفريقية.

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نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

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