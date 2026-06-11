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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260611/السيسي-وأفورقي-يؤكدان-أهمية-الحفاظ-على-أمن-واستقرار-منطقة-القرن-الأفريقي-1114250499.html
السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
سبوتنيك عربي
بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإريتري أسياس أفورقي، التعاون الثنائي من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به واستقرار منطقة القرن... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T09:10+0000
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السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
سبوتنيك عربي
السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقيوخلال استقباله لأسياس أفورقي، شدد السيسي على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به وهو ما أعرب الرئيس الإريتري عن اتفاقه معه.من جانبه، أكد الرئيس الإريتري تقديره للجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتحقيق التنمية الشاملة بدولها، لافتًا إلى أهمية التنسيق الثنائي بين البلدين من أجل الحفاظ على دعائم السلم والاستقرار بهذه المنطقة.وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في احتواء أي احتمالات لتعاون عسكري بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والحفاظ على حقوق الدولة الصومالية وسيادتها.بعد توقيع أربع اتفاقيات رسمية في أنقرة.. هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟وقعت النيجر وتركيا 4 اتفاقيات رسمية في أنقرة، خلال زيارة التقى فيها رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.شملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي والتجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي، وقد اختار عبد الرحمن تياني رئيس النيجر تركيا لتكون محطته الأولى في أول زيارة رسمية له خارج أفريقيا منذ تولى الحكم قبل ثلاث سنوات حيث استقبله الرئيس أردوغان، وعقد الرئيسان محادثات ثنائية ثم موسعة على مستوى الوفدين، قبل حضور مراسم توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين.ووصف أردوغان النيجر بأنها من أقرب أصدقاء تركيا في القارة، وقال إن بلاده تقف إلى جانبها في مواجهة الجماعات التي "تزعزع الاستقرار، خصوصا في منطقة الساحل".من جانبه قال الرئيس عبد الرحمن تياني، إن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية في النيجر باتت تعتمد على المنتجات التركية، ولفت إلى أن الدعم التركي في هذا الصدد أسهم في تعزيز أمن وطمأنينة الشعب النيجري.وأكد أوغلو في تصريحاته على أن النفوذ التركي في أفريقيا يقوم على استراتيجية النفوذ السياسي والعسكري أكثر من كونه قائمًا على التبادل التجاري، إذ لا تزال الأرقام الاقتصادية ضعيفة مقارنة بعلاقات تركيا مع دول مثل المغرب أو مصر، لكنه شدد على أن أنقرة باتت رقمًا صعبًا في المعادلة الأفريقية.
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نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, аудио
نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, аудио

السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

09:10 GMT 11.06.2026
راديو
السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإريتري أسياس أفورقي، التعاون الثنائي من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وذلك خلال القمة التي جمعت بينهما في القاهرة.

السيسي وأفورقي يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

وخلال استقباله لأسياس أفورقي، شدد السيسي على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به وهو ما أعرب الرئيس الإريتري عن اتفاقه معه.
من جانبه، أكد الرئيس الإريتري تقديره للجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتحقيق التنمية الشاملة بدولها، لافتًا إلى أهمية التنسيق الثنائي بين البلدين من أجل الحفاظ على دعائم السلم والاستقرار بهذه المنطقة.
قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية المصري، إن الزخم الدبلوماسي والتنسيق السياسي والأمني بين مصر وإريتريا في هذه المرحلة يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن الإقليمي.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في احتواء أي احتمالات لتعاون عسكري بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والحفاظ على حقوق الدولة الصومالية وسيادتها.

وأضاف قرني أن هذا التنسيق يضمن أيضًا زخمًا عربيًا وأفريقيًا ودوليًا لدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الحركات الانفصالية.

بعد توقيع أربع اتفاقيات رسمية في أنقرة.. هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟

وقعت النيجر وتركيا 4 اتفاقيات رسمية في أنقرة، خلال زيارة التقى فيها رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
شملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي والتجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي، وقد اختار عبد الرحمن تياني رئيس النيجر تركيا لتكون محطته الأولى في أول زيارة رسمية له خارج أفريقيا منذ تولى الحكم قبل ثلاث سنوات حيث استقبله الرئيس أردوغان، وعقد الرئيسان محادثات ثنائية ثم موسعة على مستوى الوفدين، قبل حضور مراسم توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين.
ووصف أردوغان النيجر بأنها من أقرب أصدقاء تركيا في القارة، وقال إن بلاده تقف إلى جانبها في مواجهة الجماعات التي "تزعزع الاستقرار، خصوصا في منطقة الساحل".
من جانبه قال الرئيس عبد الرحمن تياني، إن أنظمة الدفاع الجوي والمركبات والمعدات العسكرية في النيجر باتت تعتمد على المنتجات التركية، ولفت إلى أن الدعم التركي في هذا الصدد أسهم في تعزيز أمن وطمأنينة الشعب النيجري.

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، فراس أوغلو، إن السياسة التركية في أفريقيا أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، مشيرا إلى أن أنقرة رفعت عدد سفاراتها في القارة إلى نحو 48 سفارة، وهو رقم كبير يعكس حجم الاهتمام التركي بالقارة.

وأكد أوغلو في تصريحاته على أن النفوذ التركي في أفريقيا يقوم على استراتيجية النفوذ السياسي والعسكري أكثر من كونه قائمًا على التبادل التجاري، إذ لا تزال الأرقام الاقتصادية ضعيفة مقارنة بعلاقات تركيا مع دول مثل المغرب أو مصر، لكنه شدد على أن أنقرة باتت رقمًا صعبًا في المعادلة الأفريقية.
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