https://sarabic.ae/20260611/باحث-الكثير-من-الدول-تريد-الخروج-من-دائرة-أزمات-الطاقة-التي-يسببها-الغرب-1114269516.html

باحث: الكثير من الدول تريد الخروج من دائرة أزمات الطاقة التي يسببها الغرب

باحث: الكثير من الدول تريد الخروج من دائرة أزمات الطاقة التي يسببها الغرب

سبوتنيك عربي

أوضح الباحث في الشأن الدولي والروسي، الدكتور علي كومان، من سان بطرسبورغ، أن "نظام كييف يحاول جر حلف الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية،... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T18:23+0000

2026-06-11T18:23+0000

2026-06-11T18:23+0000

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وأشار كومان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "ردة الفعل الروسية أكثر دقة وتوازي الاستهدافات الأوكرانية، وأن "الأسلوب الاستفزازي الأمني الذي تعتمده أوكرانيا يهدف إلى الضغط على الطرف المقابل وجر الحلفاء إلى مواجهة أوسع". وحول الدعوات اليابانية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، أوضح كومان أن "الاستقرار يشكل أساس الاقتصاد، وأن المعسكر الغربي تسبب باضطرابات عالمية وجيوسياسية، بالإضافة إلى أزمات في قطاع الطاقة، نتيجة الأزمة الأوكرانية". وأضاف: أن "العديد من الدول تعاني من تداعيات هذه الأزمات، وتحتاج الى التهدئة، وتسعى إلى الخروج من الدائرة التي وجدت نفسها فيها بفعل الضغوط الغربية، لأنه ليس من مصلحتها الدخول في حالة عداء مع روسيا، لما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية مجانية وتراجع في علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى".خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيه النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروباالخارجية الروسية: روسيا منفتحة على التواصل مع اليابان لكنها لا تفرض نفسها

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