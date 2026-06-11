https://sarabic.ae/20260611/بدعوة-من-ترامب-الشرع-يزور-واشنطن-مطلع-الأسبوع-المقبل-1114261108.html
بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل
بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إجراء زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تصاعد... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T14:14+0000
2026-06-11T14:14+0000
2026-06-11T14:14+0000
أخبار سوريا اليوم
دونالد ترامب
العالم العربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100524619_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_d4a4262887fba018c3096ccd38c9919f.jpg
وتأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جمع الشرع وترمب، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي، وفقا لما ذكره تلفزيون سوريا.كما أكد الرئيس السوري المؤقت أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم جهود إعادة الإعمار.وستكون هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارته الأولى إلى نيويورك في أيلول/سبتمبر 2025، والثانية إلى البيت الأبيض في واشنطن خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.وتعكس الزيارة المرتقبة تنامي مستوى التنسيق والتواصل بين دمشق وواشنطن، ولا سيما في القضايا المتعلقة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية.
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html
https://sarabic.ae/20260604/روسيا-تنتقد-تقارير-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-سوريا-في-مجلس-الأمن-1114067427.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100524619_0:0:2089:1566_1920x0_80_0_0_5c42710815aca2eeeacd4d71ea720fa4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل
يعتزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إجراء زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تصاعد وتيرة التواصل السياسي بين دمشق وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جمع الشرع وترمب، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي، وفقا لما ذكره تلفزيون سوريا.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن الشرع شدد خلال الاتصال على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مؤكداً أن رفع ما تبقى من العقوبات يشكل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما أكد الرئيس السوري المؤقت أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة
لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم جهود إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات المرتقبة ملفات رفع العقوبات والدعم الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، بما في ذلك المستجدات في الجنوب اللبناني.
وستكون هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارته الأولى إلى نيويورك في أيلول/سبتمبر 2025، والثانية إلى البيت الأبيض في واشنطن خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
وتعكس الزيارة المرتقبة تنامي مستوى التنسيق والتواصل بين دمشق وواشنطن
، ولا سيما في القضايا المتعلقة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية.