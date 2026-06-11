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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
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بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل
بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إجراء زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تصاعد... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T14:14+0000
2026-06-11T14:14+0000
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وتأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جمع الشرع وترمب، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي، وفقا لما ذكره تلفزيون سوريا.كما أكد الرئيس السوري المؤقت أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم جهود إعادة الإعمار.وستكون هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارته الأولى إلى نيويورك في أيلول/سبتمبر 2025، والثانية إلى البيت الأبيض في واشنطن خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.وتعكس الزيارة المرتقبة تنامي مستوى التنسيق والتواصل بين دمشق وواشنطن، ولا سيما في القضايا المتعلقة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية.
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html
https://sarabic.ae/20260604/روسيا-تنتقد-تقارير-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-سوريا-في-مجلس-الأمن-1114067427.html
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أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بدعوة من ترامب.. الشرع يزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل

14:14 GMT 11.06.2026
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Photo / Saudi Royal Palace
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يعتزم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إجراء زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار تصاعد وتيرة التواصل السياسي بين دمشق وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جمع الشرع وترمب، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي، وفقا لما ذكره تلفزيون سوريا.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن الشرع شدد خلال الاتصال على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مؤكداً أن رفع ما تبقى من العقوبات يشكل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا
أمس, 15:45 GMT
كما أكد الرئيس السوري المؤقت أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم جهود إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات المرتقبة ملفات رفع العقوبات والدعم الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، بما في ذلك المستجدات في الجنوب اللبناني.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
روسيا تنتقد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا في مجلس الأمن
4 يونيو, 20:23 GMT
وستكون هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارته الأولى إلى نيويورك في أيلول/سبتمبر 2025، والثانية إلى البيت الأبيض في واشنطن خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
وتعكس الزيارة المرتقبة تنامي مستوى التنسيق والتواصل بين دمشق وواشنطن، ولا سيما في القضايا المتعلقة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية.
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