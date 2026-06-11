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دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026
دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
رجّحت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما جاء المنتخب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب توقعات الشبكة المعتمدة على نماذج إحصائية متقدمة، يتصدر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 16%، رغم خروجه من دور الـ16 في نسخة قطر 2022 بعد خسارته أمام المغرب بركلات الترجيح، وفقا لمواقع رياضية. وحل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 12.9%، يليه المنتخب الإنجليزي ثالثًا بنسبة 10.8%، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، في المركز الرابع بنسبة 10.1%. وعلى الصعيد العربي والأفريقي، كان المنتخب المغربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 منتخبًا مرشحًا للفوز باللقب، بنسبة بلغت 1.9%.كما منحت التوقعات "أسود الأطلس" فرصة بنسبة 23.1% لبلوغ الدور ربع النهائي، و10.4% للوصول إلى نصف النهائي، فيما بلغت احتمالات تأهلهم إلى المباراة النهائية 4.8%.ويستند حضور المغرب في قائمة المرشحين إلى نتائجه التاريخية في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا ثم أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026
رجّحت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني عشر ضمن قائمة المنتخبات الأكثر حظوظًا للتتويج بالبطولة.
وبحسب توقعات الشبكة المعتمدة على نماذج إحصائية متقدمة، يتصدر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للفوز باللقب
بنسبة 16%، رغم خروجه من دور الـ16 في نسخة قطر 2022 بعد خسارته أمام المغرب بركلات الترجيح، وفقا لمواقع رياضية.
وحل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 12.9%، يليه المنتخب الإنجليزي ثالثًا بنسبة 10.8%، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، في المركز الرابع بنسبة 10.1%.
أما المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو فاحتل المركز الخامس بنسبة 7.1%.
وعلى الصعيد العربي والأفريقي، كان المنتخب المغربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 منتخبًا مرشحًا للفوز باللقب، بنسبة بلغت 1.9%.
كما منحت التوقعات "أسود الأطلس" فرصة بنسبة 23.1% لبلوغ الدور ربع النهائي، و10.4% للوصول إلى نصف النهائي
، فيما بلغت احتمالات تأهلهم إلى المباراة النهائية 4.8%.
ويستند حضور المغرب في قائمة المرشحين إلى نتائجه التاريخية في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا ثم أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وستقام بطولة كأس العالم 2026
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.