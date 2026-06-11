دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260611/دولة-عربية-ضمن-القائمةحاسوب-خارق-يتوقع-الفائز-بكأس-العالم-2026-1114271878.html
دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026
دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
رجّحت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما جاء المنتخب... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T18:55+0000
2026-06-11T18:55+0000
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وبحسب توقعات الشبكة المعتمدة على نماذج إحصائية متقدمة، يتصدر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 16%، رغم خروجه من دور الـ16 في نسخة قطر 2022 بعد خسارته أمام المغرب بركلات الترجيح، وفقا لمواقع رياضية. وحل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 12.9%، يليه المنتخب الإنجليزي ثالثًا بنسبة 10.8%، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، في المركز الرابع بنسبة 10.1%. وعلى الصعيد العربي والأفريقي، كان المنتخب المغربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 منتخبًا مرشحًا للفوز باللقب، بنسبة بلغت 1.9%.كما منحت التوقعات "أسود الأطلس" فرصة بنسبة 23.1% لبلوغ الدور ربع النهائي، و10.4% للوصول إلى نصف النهائي، فيما بلغت احتمالات تأهلهم إلى المباراة النهائية 4.8%.ويستند حضور المغرب في قائمة المرشحين إلى نتائجه التاريخية في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا ثم أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260610/قبل-يوم-من-انطلاق-كأس-العالم-2026-غرف-فندقية-بقيمة-مليون-دولار--1114222681.html
https://sarabic.ae/20260609/كأس-العالم-2026جدول-المباريات-ومواعيد-الأدوار-الإقصائية-حتى-النهائي-1114210135.html
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة

دولة عربية ضمن القائمة..."حاسوب خارق" يتوقع الفائز بكأس العالم 2026

18:55 GMT 11.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
رجّحت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني عشر ضمن قائمة المنتخبات الأكثر حظوظًا للتتويج بالبطولة.
وبحسب توقعات الشبكة المعتمدة على نماذج إحصائية متقدمة، يتصدر المنتخب الإسباني قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 16%، رغم خروجه من دور الـ16 في نسخة قطر 2022 بعد خسارته أمام المغرب بركلات الترجيح، وفقا لمواقع رياضية.
Горилла выбирает команду Уругвая в качестве победителя игры на ЧМ по футболу 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
وسائط متعددة
قبل يوم من انطلاق كأس العالم 2026... غرف فندقية بقيمة مليون دولار
أمس, 09:23 GMT
وحل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 12.9%، يليه المنتخب الإنجليزي ثالثًا بنسبة 10.8%، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، في المركز الرابع بنسبة 10.1%.
أما المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو فاحتل المركز الخامس بنسبة 7.1%.
وعلى الصعيد العربي والأفريقي، كان المنتخب المغربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 20 منتخبًا مرشحًا للفوز باللقب، بنسبة بلغت 1.9%.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مجتمع
كأس العالم 2026...جدول المباريات ومواعيد الأدوار الإقصائية حتى النهائي
9 يونيو, 20:23 GMT
كما منحت التوقعات "أسود الأطلس" فرصة بنسبة 23.1% لبلوغ الدور ربع النهائي، و10.4% للوصول إلى نصف النهائي، فيما بلغت احتمالات تأهلهم إلى المباراة النهائية 4.8%.
ويستند حضور المغرب في قائمة المرشحين إلى نتائجه التاريخية في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا ثم أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала